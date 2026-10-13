Kristina Kija Kockar istče da je Vladimir Vuletić imao zdravstvenih problema, pa se sada pita da li je to povezano sa tragičnim slučajem.

Izvor: MN Press/Printscreen/Youtube/AmiG Show

Vladimir Vuletić, bivši potpredsjednik Partizana, ujedno i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je u beživotnom stanju juče, oko 15.40 časova, u sauni koja se nalazi u njegovom stanu na Voždovcu, nakon što su četvorica mladića obila vrata jer se danima nije javljao na telefon.

Vidi opis Vuletić dogovarao večeru sa Kijom Kockar: Otkrila da je imao zdravstvene probleme, pa sve povezala sa smrću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Osim toga, bio je profesor Kristine Kije Kockar na Pravnom fakultetu, zbog čega se bivša rijaliti učesnica oglasila za domaće medije.

"Sad sam čula vijest, u potpunom sam šoku!", rekla je Kija na početku razgovora i dodala:

"Na prvoj godini kad sam bila na Rimskom pravu, bila sam šef moje grupe, takmičili smo se u 4 grupe, ja sam bila glavna za moju grupu. Moja prva desetka bila je kod njega. U drugoj godini me je imenovao za koordinatora prve godine. Dakle, ja sa druge godine sam vodila prvu godinu. Kad on nije mogao da dođe, dolazila sam ja da ih pripremam, oko spiskova, potrebnog materijala za kolokvijume", objasnila je Kija.

"Za Božić je trebalo da dođe kod mene na večeru"

U daljem razgovoru, Kija je otkrila da je trebalo da se vide početkom godine, ali do toga, nažalost, nije došlo, jer je Vuletić bio spriječen.

"Bili smo baš bliski, iz moje klase sam bila najbliža sa njim. Za Božić je trebalo da dođe kod mene na večeru, tad sam slušala njegovu poruku, neću da kažem šta je rekao, ali sad mi se to vraća. Dva sata smo pričali i nije došao na večeru zbog tog razloga. Sad ne znam da li je sve to povezano ili nije, još sam u šoku. Ne znam sve informacije, samo su počeli da mi se javljaju sa fakulteta", ispričala je Kija i otkrila kako je saznala za tragičnu vijest.

"Kolega sa klase mi je javio, stizale su mi poruke za porukom. Samo sam sjela u hodnik i pozvala bliske kolege sa fakulteta da čujem šta se desilo", rekla je Kristina u koju je Vuletić imao povjerenje, zbog čega joj je povjerio mnoge obaveze na fakultetu.

Vidi opis Vuletić dogovarao večeru sa Kijom Kockar: Otkrila da je imao zdravstvene probleme, pa sve povezala sa smrću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Prva tv screenshot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Prva tv screenshot Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Prva tv screenshot Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Prva tv screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Prva tv screenshot Br. slika: 5 5 / 5

"Jednom sam ga pobijedila u debati. Čestitao mi je pred svima, priznao je "poraz". Imao je povjerenje u mene, zato me je imenovao za koordinatora. Studenti su mi stalno prilazili za savjete, on je sve to vidio", prisjetila se Kockarova.

"Imao je zdravstvenih problema"

Kristina istče da je Vladimir Vuletić imao zdravstvenih problema, pa se sada pita da li je to povezano sa tragičnim slučajem.

"Ne znam šta se tačno desilo, imao je dosta zdravstvenih problema, to su svi znali i imao je još nekih drugih problema, pa ne znam šta da mislim. Pročitala sam da je bilo zaključano iznutra. To nije ništa neuobičajno, on je stalno davao ključ da mu se nešto donese/odnese. Živio je sam, jednom je povrijedio nogu pa smo svi brinuli o njemu" rekla je Kija i dodala:

"Nisam se neko vrijeme čula sa njim jer nisam bila tu i sad me baš grize savjest. Imam toliko toga da mu kažem. Još sam nešto bila ljuta na njega zbog neke gluposti... Sad me baš grize savjest zato što već 3 dana mislim na njega. Sjutra idem na fakultet i pomislila sam da idem pravo kod njega, pa sve ostalo i evo, sad čujem ovu vijest", izjavila je Kockareva.

"Čula sam da hoće da rade obdukciju. Kada budu rekli šta je razlog, ako je nešto drugo što mislim, onda sam mogla da znam, zato me grize savjest. Mislim, nisam mogla da utičem, ali... To je bilo za Božić, tad mi je to rekao. Ispričao mi je neke ozbiljne stvari, dva sata smo pričali... I sad kada se ovo desilo imam milion pitanja i čekam da vidim šta će biti razlog. On je bio lošeg zdravlja i kad sam vidjela pomislila sam na drugog profesora sa fakulteta koji je lošijeg stanja, ali kad sam vidjela Vladimir Vuletić šokirala sam se", govorila je Kristina.

Otkrila kada su se poslednji put čuli

"Poslednji razgovor smo imali za Božić, prošlo je baš dosta vremena, otišla sam u Tursku, tamo sam bila 4 mjeseca, pa posle u Americi, planirala sam sada da ga vidim. Ovo je samo znak da ne treba ništa da čekaš. Nismo se mi tada posvađali, nego je on stavio teret na mene za koji sam mislila posle da nije ništa. Sada čujem ovo i više ne znam šta da mislim. Vrijeme će pokazati, ja svakako nisam mogla da utičem. Žao mi je samo što ga nisam vidjela. Čuli smo se malo preko Instagrama i to, ali nam je poslednji veći razgovor bio za Božić", otkrila je Kristina.

Na pitanje na šta sumnja, Kija je rekla:

"Postoje samo dvije mogućnosti šta može biti, zato želim da znam tačno šta je bilo. Juče su ga našli u stanu u sauni, oliko sam čula. Išla mu je krv iz nosa, znam da su ti momci što su upali u stan imali ključ. Još ništa ne znamo oko sahrane, ali ćemo mi sa klase sigurno ići", zaključila je za domaće medije.

(Telegraf/MONDO)