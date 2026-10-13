Svi ga znaju kao Tonija, ali to mu nije pravo ime: Evo kako se zapravo zove bivši muž Dragane Mirković

Dragana Mirković otkriva pravo ime svog bivšeg supruga Tonija, kao i razloge za razvod nakon 24 godine braka.

Izvor: Instagram/toni bijelic

Pjevačica Dragana Mirković 24 godine provela je u braku sa Tonijem Bijelićem. Iako je njihov život godinama bio pod budnim okom javnosti, rijetko ko zna da je ime po kom ga svi znaju zapravo nadimak.

Naime, njegovo pravo ime je Antonije Bijelić. Antonije se godinama uspješno bavi biznisom u Austriji, gdje je i rođen, dok je njegova porodica porijeklom iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U braku sa Draganom dobio je dvoje djece, sina Marka i ćerku Manuelu.

Kriza u njihovom odnosu trajala je tri godine, tokom kojih su praktično živjeli odvojeno i nisu stanovali pod istim krovom. Pjevačica je u svom saopštenju objasnila da je dala sve od sebe da sačuva zajednicu, ali da je na kraju shvatila da ostajanjem na silu čine veću štetu svojoj porodici. Takođe je naglasila da će prema bivšem suprugu uvijek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje djece.

Dragana nakon razvoda ostala u dvorcu

Dragana Mirković je nakon razvoda ostala da živi u dvorcu kraj Beča sa djecom, snajkom Melani i unukom Ksenijom, a Toni Bijelić je život nastavio u svojoj vili u Opatiji. Mirkovićeva je smogla snage da iznese u javnost detalje rastanka od Tonija.

"Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nježna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila prije 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom djecom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena", rekla je Dragana Mirković u podkastu "B-13".

"To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Djeca su uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vrijeme. Poštujem oca svoje djece i zbog svoje djece nikada neću reći jednu riječ lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnijela zahtjev za razvod braka.

Izvor: Blic / MONDO