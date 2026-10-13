Hanka Paldum progovorila o nasledniku koji je završio u zatvoru i ćerki koja joj je desna ruka.

Izvor: Kurir

Hanka Paldum retko govori u medijima o privatnom životu, ali je sada napravila izuzetak i ispričala u kakvim je odnosima sa ćerkom Minelom i sinom Mirzadom, koji je godinama unazad punio stupce crne hronike.

Kako je istakla, Minela i njen suprug su joj uvijek pri ruci.

"Hvala Bogu, meni je ćerka desna ruka u svemu i naravno, njen suprug. Tako da sam ja tu negdje nekad lokomotiva, a negde su oni. Sve zavisi. Što smatram da ja mogu, ne trebaju mi oni. Ako smatram da ne mogu, ja samo taj teret sa sebe skinem i samo na njih prebacim. E, ajde vi sada. I to funkcioniše. Nema tu nikakve ljutnje ili nezadovoljstva, ili da se neko nešto ljuti. To se podrazumijeva", rekla je Hanka, dok je na pitanje u kakvim je odnosima sa sinom Mirzadom, pjevačica promijenila raspoloženje.

Vidi opis "Nismo u dobrim odnosima": Hanka Paldum o sinu koji je u zatvoru, napastvovao devojku, prebio policajca i pokosio 3 žene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen / Mirza Brkić Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / Mirza Brkić Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Facebook printscreen / Mirza Brkić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kurir Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/ Suzanin izbor/Facebook/printscreen Br. slika: 5 5 / 5

"Sa sinom nažalost, nisam u dobrim odnosima", rekla je Hanka, a na pitanje kako se nosila s njegovim problemima rekla:

"To su takvi bolni problemi za svaku majku i o tome zaista ne želim baš ništa pričam", rekla je Paldum za "In magazin".

"Redovno išla kod sina u KPZ Zenica"



Prije nekoliko godina, o Hanki i njenom sinu je govorio i komšija.

"Hanka više ne izlazi među raju kao što je to nekad činila. Djeluje nam kao da izbjegava ljude, a za to je najviše kriv njen sin Mirzad, koji je još na izdržavanju zatvorske kazne. Njoj sva ta bruka oko sina mnogo teško pada, pa iako djeluje da je jaka jer u javnosti ne skida osmijeh s lica, privatno je potpuno drugačija. Rijetko se može videti u gradu u poslednje vrijeme, osim kad ode do džamije ili ako ima neki nastup. Znam da redovno odlazi sinu u posjetu u KPZ Zenica. Nosi mu pakete s hranom i garderobom. Šta će žena, nije joj lako. On je oduvijek bio problematičan. Kad je prošle godine Mirzad pretukao drugog zatvorenika i policajca, to je Hanku načisto dotuklo. Plakala je danima kad su joj javili da je završio u samici. Ja se plašim da se on, i kada izađe na slobodu, neće na njoj dugo zadržati. Takav je tip, druži se sa sumnjivim tipovima, i eto. Baš se napatila u životu s njim", ispričao je komšija Kuriru.

Zbog čega je Mirzad u zatvoru?

Mirzad Brkić, sin Hanke Paldum, dosad je više puta bio pominjan na stranicama crne hronike.

Izvor: Instagram printscreen / Mirza Brkić

Poslednji u nizu incidenata u kome se pominjao bio je 2025. godine, kada je učestvovao je u incidentu u Kazneno-popravnom zavodu Zenica. U brutalnoj tuči povrijeđeni su jedan zatvorski policajac i još jedan zatvorenik, a Brkić je, prema navodima izvora, fizički napao zatvorenika, dok je u sukob bio uvučen i pripadnik zatvorske straže.

Hapšen zbog napastvovanja djevojke

Mirzad je 2021. godine bio uhapšen u Neumu zbog napastvovanja jedne djevojke (26) i prisiljavanja na intimne odnose, a to nije bio prvi put da sin bosanske pjevačice ima probleme sa zakonom.

Izvor: Facebook printscreen / Mirza Brkić

On je osuđen na dvije godine zatvora, jer je automobilom 2014. godine udario tri pješaka, žene koje su stajale na autobuskoj stanici, od kojih su dvije bile teško povrijeđene. Brkić je tada upravljao neregistrovanim automobilom marke "nissan", brzinom od 70 km/h, iako je ograničenje u naseljenom mjestu 50 km/h. Tada je podvrgnut testu na narkotike, a u krvi mu je konstantovano prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin. Mirzad je tada bio i uhapšen, a potom je pobjegao policiji, koja ga je pet i po sati jurila po Sarajevu.

Branila sina

Hanka je tada branila sina, i smatrala da je kazna koju je dobio stroga.

"Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dvije godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povrijeđen. Svi su napravili da je on jedan zločast momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom djetetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini - pričala je tad pjevačica.

Njen naslednik je bio pod stalnim nadzorom psihijatara zbog ranijeg konzumiranja narkotika, a zabrinuta majka ga je stalo posjećivala.

"Trudim se da ga dovedem na pravi put, ali mi to nikako ne polazi za rukom. Borila sam se i još se borim, ali sad ne želim da ga vidim dok ne ode opet na liječenje. Mirzad nije zlato od djeteta i toga sam svjesna, ali ima svojih kvaliteta i sin mi je. Volim ga", govorila je pjevačica.

(In Magazin, MONDO)