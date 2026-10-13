Uhapšena Selma Bler, pokušala da otvori vrata aviona usred leta: Grizla i udarala stjuardese, pa napala policiju

Let koji je trebalo da bude samo još jedno putovanje od Los Anđelesa do Njujorka pretvorio se u ozbiljan incident, zbog kojeg je Selma Bler po izlasku iz aviona završila u rukama policije, a potom i u bolnici.

Izvor: Printskrin, Youtube/ABC News

Vest o dramatičnom hapšenju popularne holivudske glumice Selme Bler (54) odjeknula je planetom. Let od Los Anđelesa do Njujorka pretvorio se u pravu dramu usred oblaka, zbog koje je zvezda filmova "Opasne namere" i "Pravna plavuša" završila u lisicama, a potom i na bolničkom lečenju.

Htela da otvori vrata usred leta

Prema navodima američkih medija, incident se odigrao u nedelju na letu kompanije Delta Air Lines. Dve stjuardese prijavile su povrede pošto su pokušale da spreče pometenu glumicu u šokantnom naumu - da otvori vrata aviona usred leta. Selma je u tom okršaju, kako se navodi, jednu stjuardesu udarila, a drugu ugrizla.

Čim je avion sleteo na njujorški aerodrom "Džon F. Kenedi", policija je odmah reagovala i privela glumicu.

Napad se nastavio i u bolnici

Drama se tu nije završila. Istraga je proširena i na događaje nakon sletanja, jer je Selma Bler fizički napala i policajku koja ju je pratila, kao i medicinsku sestru u bolnici u koju je prevezena. Zbog toga se suočava sa dodatnim teškim optužbama za napad.

Ubrzo se oglasila i njena predstavnica za štampu sa objašnjenjem da je glumica doživela "zdravstvenu krizu" koja je i dovela do ovako nesmotrenog ponašanja.

Inače, glumica već godinama otvoreno i bez ulepšavanja govori o svojoj teškoj borbi sa multiplom sklerozom — hroničnom bolešću centralnog nervnog sistema. Predstavnici navode da je njeno stanje trenutno stabilno.

Suočavanje sa sudom i uključenje FBI-ja

Glumica se već u ponedeljak pojavila pred sudom u Kvinsu, gde se izjasnila da nije kriva po optužbama za napad na policijsku službenicu i medicinsku sestru. Nadležni sudija odredio je kauciju od 20.000 dolara, nakon čije je uplate puštena da se brani sa slobode.

Međutim, to nije jedini problem za glumicu - zasebno je očekuje i federalna optužba koja se direktno odnosi na incident i ugrožavanje bezbednosti u samoj letelici, zbog čega je u celokupnu istragu zvanično uključen i FBI.

Nije joj prvi put

Selma Bler očigledno ima neki problem sa avionima, budući da je i 2016. umalo završila iza rešetaka zbog ispada tokom leta iz Kankuna. Kombinacija alkohola i lekova dovela ju je do gubitka samokontrole, usled čega je počela da plače i viče kako je zlostavljaju. Međutim, odmah se izvinila:

"Juče sam napravila veliku grešku. Nakon divnog putovanja sa sinom i njegovim tatom, pomešala sam alkohol i lekove, što je dovelo do gubitka svesti. Uradila sam neke stvari zbog kojih duboko žalim. Izvinjavam se putnicima i članovima posade koje sam uznemirila i zahvalna sam svima koji su mi pomogli. Ja sam nesavršeno ljudsko biće koje pravi greške i osećam veliku sramotu zbog onog što se desilo."

Naredno ročište pred državnim sudom u Njujorku zakazano je za januar.

Inače, glumica se godinama bori sa multiplasklerozom, o čemu je javno govorila, a godinama su je lečili od depresije.