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"Donio mi je pare da prekinem trudnoću": Pjevačica u bolnici sebe upisala kao oca djeteta, njega nazvala donorom

"Donio mi je pare da prekinem trudnoću": Pjevačica u bolnici sebe upisala kao oca djeteta, njega nazvala donorom

Autor Dragana Tomašević
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Sandra Čaprić, koja se prije skoro tri godine ostvarila u najljepšoj ulozi, otkrila bolne detalje o partneru s kojim je prekinula vezu nakon što je saznao da je u drugom stanju

Pjevačica u bolnici sebe upisala kao oca djeteta, njega nazvala donorom Izvor: Instagram printscreen / sandracapric.official

Pevačica Sandra Čaprić (34) progovorila je o veoma teškom periodu kroz koji je prošla tokom trudnoće i porođaja. Ona je iznijela potresne detalje o majčinstvu i odnosu sa ocem svog sina Alekseja, a već dvije i po godine je samohrana majka.

Prisjećajući se trenutka iz porodilišta i prijavljivanja bebe, Sandra Čaprić je opisala situaciju o kojoj dosad nije pričala.

"Na porođaju su mi tekle suze, ušla sam u sobu gdje su se prijavljivala djeca i kažu mi: "Pozovite vaše muževe", ja ulazim unutra, hormoni su mi bili razvaljeni. Pitala me je žena da joj kažem ime oca bebe, ja kažem Sandra. Pitala me je za ime majke, ja kažem Sandra. Žena je ustala i rekla: "E, svaka ti čast". Tad sam se raspala, to mi je najteži trenutak u životu, to do sada nisam pričala. To je bio jadan i bijedan trenutak. Otac ne postoji, on je donor", rekla je ona.

"Donio je pare da prekinem trudnoću"

Pjevačica se potom osvrnula na dešavanja sa bivšim partnerom i otkrila da se on ponovo pojavio nakon nekoliko godina.

"On je meni donio pare da prekinem trudnoću, ja sam njega istjerala iz svog života. Skoro sam čula od našeg zajedničkog prijatelja da bi on sad da prihvati dijete. Dvije i po godine ga nigde nije bilo. Ljudski je bilo da ostane uz mene ma šta god ja odlučila, i da je bilo ljubavi i da nije. Te stvari se ne praštaju. Moje dijete će kad tad znati cijelu istinu. Da li će on njega potražiti, to ću ja ostaviti i neću se miješati u to. Aleksej je pametan, ima svu ljubav ovog svijeta, njemu ta figura neće trebati", rekla je Sandra.

(Hype, MONDO)

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Sandra Čaprić

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