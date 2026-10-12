Dženi Martin, supruga glumca Uroša Jovčića, otkriva kako je postala prava srpska snajka kroz zanimljive navike koje je usvojila.

Izvor: Instagram printscreen/jenniimartin

Supruga glumca Uroša Jovčića, Dženi Martin, podelila je na svom TikTok profilu koje je sve srpske navike stekla tokom osam godina, koliko već živi u Srbiji. Lijepa Špankinja upoznala je Uroša na snimanju filma "Montevideo", nakon čega su započeli emotivnu vezu, a danas uživaju u skladnom braku.

"Poslije osam godina života u Srbiji, ovog ljeta sam prvi put otišla u Španiju i shvatila jednu stvar - postala sam prava srpska snajka", rekla je ona i otkrila da se zbog srpske kulture "plaši" promaje i klime.

"Kada sam tek stigla u Srbiju, nisam vjerovala u promaju, nisam uopšte znala šta je to. Međutim, prešla sam na viši nivo i postala prava balkanska žena: sada se plašim klime! Govorim: 'Otvaraj prozore, nemoj da pališ klimu!' To mi ranije nije smetalo, ali pokupila sam te navike od Uroša."

"Druga stvar je izuvanje. Nikako više ne mogu da se naviknem na to da ljudi u Španiji ulaze u kuću u cipelama u kojima su šetali po cijelom gradu. Tamo jednostavno ne postoji kultura izuvanja, a meni se ovaj običaj u Srbiji previše dopada. Moje dijete se igra na podu, dira oči... Zato sam u Španiji svima jasno rekla: 'Dok je Oliver tu, ne ulazite u kuću u cipelama!'

Dženi ipak priznaje da se nikada nije navikla na našu domaću kafu.

"Moje španske drugarice obožavaju da idu na pivo, a ja po srpskom običaju zovem na kafu. Mada, moram da priznam jednu stvar: i poslije osam godina života ovde, nikako nisam uspjela da zavolim domaću kafu, prejaka mi je i vodenasta, jednostavno mi ne prija."

Vidi opis "Postala sam prava srpska snajka": Španjolka se udala za domaćeg glumca, plaši se klime i tjera sve da se izuvaju Uroš Jovčić i Dženifer Martins Uroš Jovčić i Dženifer Martins Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/jenniimartin Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo / Goran Sivački Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ATA Images Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram/jenniimartin Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Toliko sam navikla na srpski jezik da, čak i kada pričam na španskom, uhvatim sebe kako mami objašnjavam: 'Jao, na srpskom se ovo kaže ovako, a na španskom ta riječ uopšte ne postoji!' A tek balkanske uzrečice, 'jao', 'joj', 'pa', 'ma'... Bukvalno ih ubacujem dok pričam španski! Znam da zvuči besmisleno, ali ja više ne mogu da progovorim ni na jednom jeziku bez tog 'jao' i 'joj'."

"Jedna od omiljenih navika mi je i pranje i čuvanje ambalaže, teglice od ajvara i kutije od porodičnog sladoleda se ne bacaju! Dobro, radi se to donekle i u Španiji, ali ovde ima posebnu draž."

"Mnogo sam srećna što sam prihvatila vašu kulturu. Samo još da naučim padeže i razlikujem č, ć i đ, i biću stopostotna srpska snajka!", rekla je ona kroz osmijeh.