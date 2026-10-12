Nakon razvoda od Ajle Fišer, Saša Baron Koen, koji je rođen na današnji dan 13. oktobra 1971. godine, viđen je na večeri sa manekenkom Hanom Palmer.

Izvor: 3dot productions - Four by Two Films / Album / Profimedia

Poznati glumac Saša Baron Koen (53) uhvaćen je na sastanku sa 27-godišnjom manekenkom i zvijezdom Onlifensa, i to neposredno nakon što je okončao razvod od glumice Ajle Fišer, težak čak 75 miliona dolara. Prema pisanju portala "Pejdž siks", pedesetrogodišnji komičar i Hana Palmer uslikani su dok su ove nedelje zajedno napuštali večeru na nepoznatoj lokaciji.

Iz restorana su izašli odvojeno, ali su se ubrzo potom zajedno smjestili u isto vozilo. Hana Palmer je skretala pažnju modernim stajlingom u mini-haljini sa leopard uzorkom i kožnim čizmama, dok se Koen opredijelio za sasvim ležernu kombinaciju — plavu majicu, prugastu košulju i kačket.

Pogledajte kako izgleda Hana:

"Saša i Hana su stigli oko 20:30 časova. Unutra su proveli više od dva sata i djelovali su potpuno unijeti u razgovor. Iako je razlika u godinama primjetna, sjajno su se dopunjavali i bilo je očigledno da imaju pregršt zajedničkih tema", otkrio je očevidac sa lica mjesta.

Kako se dalje navodi, atraktivna Hana se nakon večere uputila na žurku bogate nasljednice Paris Hilton, međutim ostalo je nepoznato da li joj se i slavni glumac pridružio na tom događaju.

Inače, komičar i mladolika manekenka prvi put su viđeni zajedno prošlog mjeseca tokom proslave 50. rođendana reditelja i glumca Tajke Vajtitija na Ibici u Španiji. Ova influenserka je, prema riječima upućenih, bliska prijateljica Vajtitijeve supruge, pjevačice Rite Ore.

Vidi opis Sašu razvod koštao 75 miliona, pa smuvao 26 godina mlađu: Upoznao je kod Albanke koja tvrdi da je Kosovo njihovo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Michael TRAN / AFP / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Alessandro Bremec / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Jeffrey Mayer / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Doug Peters / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"Na slavlju je bilo samo najuže društvo. Organizovana je bogata večera, poslije čega su nastavili sa žurkom i plesom u noćnom klubu u sklopu vile. Hana je izuzetno duhovita i zabavna, a inteligentna je jednako koliko je i atraktivna. Saša zaista ima sreće što provodi vrijeme sa njom", dodao je neimenovani izvor.

Koleginica ga optužila, žena odmah tražila razvod

Da podsjetimo, Koen i Ajla Fišer su se u junu oglasili zajedničkim saopštenjem na Instagramu potvrdivši da je njihov razvod konačan. Kraj braka najavili su još u aprilu 2024. godine, čime su stavili tačku na 14 godina zajedničkog života tokom kog su dobili troje djece — kćerke Olivu (17) i Elulu (15) i sina Montgomerija (10).

Pogledajte kako izgleda njegova bivša supruga:

"Nakon teniskog meča koji je trajao duže od dvije decenije, konačno odlažemo svoje rekete. Još tokom 2023. godine podnijeli smo zajednički zahtev za razvod braka. Uvek nam je privatnost bila na prvom mjestu, pa i kroz ovu veliku životnu promjenu prolazimo u tišini. Naša posvećenost i neizmjerna ljubav prema djeci ostaju vječne. Neizmjerno cijenimo što poštujete privatni prostor naše porodice", pisalo je u njihovoj objavi.

Vijesti o zvaničnom razlazu usledile su ubrzo nakon što je glumica Rebel Vilson u memoarima "Rebel Rising" objavila šokantne optužbe na račun ovog komičara. Rebel, koja je sa Sašom sarađivala u komediji "Braća Grimsbi" iz 2016. godine gdje je igrala njegovu djevojku, iznela je seriju optužbi o navodnim neprijatnostima na snimanju.

Između ostalog, tvrdila je da je Saša na setu filma pod rediteljskom palicom Luisa Leterijea insistirao da se skine za pojedine kadrove, iako je imala jasno pravilo o zabrani golotinje. Koen je sve njene navode oštro i odlučno demantovao, ističući da postoje dokazi koji ih u potpunosti opovrgavaju.