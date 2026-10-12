Zvali je divom narodne muzike, a niko je nije vidio 10 godina: U jeku borbe bila uz Zoricu Brunclik, otkriveni detalji

Pjevačica Zorica Brunclik je u emotivnoj ispovijesti o teškoj bolesti iz koje je izašla kao pobjednik, otkrila da je uz nju bila prijateljica od koje se ne odvaja 45 godina.

Izvor: YouTube/screenshot

Pjevačica Zorica Brunclik otkrila je kako su brojne kolege bile uz nju u toku borbe sa bolešću, a da je prijatno iznenađenje bio poziv pjevačice Nede Ukraden sa kojom Zorica nikada ni kafu nije popila.

Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš otvoreno su govorili o teškom životnom periodu kroz koji su prošli tokom pjevačičine borbe sa bolešću.

S obzirom na to da Zorica ne koristi mobilni telefon, Kemiš je sve vrijeme bio glavni posrednik i veza sa spoljnim svijetom.

"Ona nema telefon i svi su mene zvali. Oni koji su blizu nama, a i oni koji nisu i koji su samo kolege. Nismo mi osjetili da postoji neka mržnja kada je tako nešto u pitanju", ispričao je Miroljub Aranđelović Kemiš

Pjevačica je priznala da ju je u ovim trenucima iznenadila ogromna podrška kolega sa estrade, naglasivši da su je pozvali i oni sa kojima se privatno ne druži.

"Čak su me i iznenadili, pola planete zna da sam bila bolesna. Mnogo ljudi je zvalo i pisalo na mrežama. Ne samo jednom, zvale su i kolege sa kojima kafu nisam popila. Sa Nedom Ukraden nisam kafu popila, ona se za mene interesovala mnogo. Takođe Ana Bekuta me nije ispuštala, Emina Grbić, moja kuma Goca Šaulić, to se podrazumeva. Zlata Petrović, ma svi su me zvali", otkrila je Zorica Brunclik.

Pored njih, podršku su joj pružili i Halid Muslimović, kao i njena dugogodišnja prijateljica Jasna Kočijašević, sa kojom je prijateljstvo započela prije više od četiri decenije.

"Ja imam prijateljicu s kojom sam duže prijatelj nego što sam sa Kemišem u braku. Jasna Kočijašević je neko ko je iz našeg svijeta i sa njom se družim 45 godina", objasnila je Zorica u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Zorica se nakon borbe vratila svojim obavezama nikad jača, pa se tako vratila i u voditeljsku stolicu "Pinkovih zvijezdi", a najveća podrška joj je suprug Kemiš koji je čuva i prati u svakom koraku.

Ko je Jasna Kočijašević?

Jasna Kočijašević je pjevačica narodne muzike koja je otpjevala vanvremenske hitove i osvajala nagrade na jugoslovenskim festivalima, nakon čega je zaradila epitet dive srpske narodne pjesme.

Izvor: YouTube/screenshot

Njene najpoznatije pesme su "Cvati, ružo moja", "U ranama srce moje", "Kaži, šta te to menja", "Petli poje, ustaj, zlato moje", "Po selu se šapuće", a prije 8 godina je u Domu vojske u Nišu, sa suprugom Dragoslavom Mihajlovićem Kanarincem održala zajednički koncert povodom pedeset godina umjetničkog i stvaralačkog rada.