Scena kao iz filma: Glumac se razveo od žene pre par nedelja, pa postao matičar kako bi je predao drugom muškarcu

Glumac Tobi Megvajer je bio matičar na venčanju svoje bivše žene

Izvor: YouTube/screenshot/The Back Focus

Holivudski glumac i filmski "Spajdermen" koji je opčinio svet u kostimu pre Endrjua Garfilda i Toma Holanda, Tobi Megvajer, tokom vikenda je postao matičar u pravom životu.

On je prisustvovao venčanju svoje bivše žene, s kojom ima dvoje dece, ali nije mirno sedeo poput ostalih svatova. On je nabavio dozvolu države Kalifornije kako bi mogao da obavi venčanje i postane matičar na svadbi svoje bivše.

Slike i snimci "Spajdermena" na venčanju Dženifer Majer i Džefa Ogunlesija su preplavili mreže, a mnogi su komentarisali da je "predivno što su bivši supružnici ostali u dobrim odnosima i daju primer svojoj deci", dok su drugi naglašavali da je "Tobi srećan jer se verovatno rešio alimentacije".

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Ono što je posebno interesantno je činjenica da su se Dženifer i Tobi, iako su razdvojeni godinama unazad, razveli zvanično tek pre nekoliko nedelja.