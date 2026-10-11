"Grudi su se punile gnojem": Pjevačica o agoniji nakon ugradnje silikona, korekcija je papreno koštala

Pjevačica Jelena Kostov upozorava mlade djevojke na rizike estetskih zahvata nakon što joj je pukao silikon.

Izvor: MONDO, Đorđe Milošević

Godinama unazad mnoge poznate zvezde odlaze "pod nož" jer misle da će biti ljepše, međutim, estetske intervencije nisu toliko bezazlene. Pjevačica Jelena Kostov takođe je prošla kroz pakao zbog silikona koje je uradila poput svojih koleginica.

Jeleni je pukao silikon u grudima i tada joj je zdravlje bilo narušeno, zbog čega je uslijedila hitna operacija. Poslije toga, ona je istakla da više nikada ne bi otišla kod hirurga kako bi povećala svoje obline.

"Primijetila sam promjene na grudima i otišla sam kod doktora koji mi je nakon detaljnog pregleda rekao da mi je pukao silikon. Ja jesam i ranije uočila da imam problem, ali nisam odmah odregovala, nego sam sačekala i tako napravila grešku. Po prirodi sam veoma nježna i osjetljiva, pa je samim tim sve to bilo još izraženije. Uslijedila je intervencija, a onda i problemi jer se organizam borio sa novim silikonima. Počele su grudi da mi se pune gnojem. Morali su to da izvlače i to je bilo veoma dramatično".

Pjevačica tvrdi da nije krivica ljekara, već da je njen organizam loše prihvatio implante, te je zbog toga imala poruku za mlade djevojke.

"Primijetila sam da mi grudi nisu kakve su inače. Znala sam da nešto nije u redu. Napravila sam grešku što nisam odmah otišla na operaciju, već sam čekala da prođe vrijeme. Zato apelujem na sve djevojke da odmah idu kod ljekara. Nije važno koji dio tijela je u problemu, treba to rješavati da ne bude kasno. Intervenciju je uradio jedan od naših najboljih stručnjaka u našoj zemlji. U mom slučaju ljekari nemaju nikakvu krivicu niti grešku. Moj organizam je slabiji pa sam se dosta namučila nakon zahvata, jer nikako nije mogao da se izbori sa novim silikonima. Imala sam temperaturu danima, a i gnoj se napunio".

Nakon toga usledila je borba za zdravlje i oporavak.

"Borila sam se sa sobom da podignem dijete. Koliko god izgledalo to bezazleno, moram da se pazim jer oporavak nije jednostavan. Sada počinjem da funkcionišem bolje. Prihvatila sam da pjevam i najgore je prošlo. Doktor mi je rekao da se ponašam koliko mi dozoljava bol. Još uvijek ne vozim auto", ispričala je ona svojevremeno za "Kurir".

Izvor: Nova / MONDO