Holivudska glumica Megan Foks prodaje ekskluzivne i provokativne slike na internetu. Otkrijte detalje njenog novog poslovnog poteza.

Izvor: Instagram printscreen/meganfox/Youtube printscreen/Dr. Squatch

Megan Foks godinama važi za jednu od najvećih holivudskih zavodnica, a sada je odlučila da to i dobro unovči, objavila je da će objavljivati provokativne fotografije na svom sajtu sa ekskluzivnim sadržajem koji se plaća.

Glumica je pokrenula sajt u petak u saradnji sa platformom Subs.com, čiji je suosnivač Tim Stokli, jedan od glavnih umova koji stoje iza OnlyFans-a.

Pogledajte njene fotografije:

Vidi opis Megan Foks naplaćuje provokativne fotke na internetu: Udružila se sa osnivačem OnlyFans-a Los Angeles, CALI - *EXCLUSIVE* Actress Megan Fox stuns in a mind-blowing outfit leaving a photoshoot In Los Angeles. The actress left little to the imagination. BACKGRID USA 11 JUNE 2021,Image: 615375284, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Profimedia/Jamie McCarthy Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: B4859 / Avalon / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Na prvim fotografijama sa sajta, Megan je u prvi plan stavila svaki centimetar svog tijela, pozirajući u tijesnim topovima iz kojih sve preliva i sa minimalno garderobe na sebi, uglavnom u donjem vešu i pripijenim šortsevima.

Megan navodi da žene godinama slušaju kako je vidljivost moć, iako su drugi ljudi uglavnom bili vlasnici platformi i njihovog imidža.

Ističe da je njena stranica na Subs.com drugačija jer je i sama suvlasnica ove platforme, dok Stokli dodaje da glumica aktivno pomaže u njenom daljem razvoju i izgradnji.