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Tražio dozvolu da policija pokrene istragu: Kličko dobio starateljstvo nad imovinom ćerke Hejden Penetijer

Tražio dozvolu da policija pokrene istragu: Kličko dobio starateljstvo nad imovinom ćerke Hejden Penetijer

Autor Dragana Tomašević
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Bivši verenik Hajden Penetijer, Vladimir Kličko, dobio privremeno starateljstvo nad imovinom preminule glumice.

Tražio dozvolu da policija pokrene istragu Izvor: Matt Smith / Pacific coast news / Profimedia

Sud u Los Anđelesu odobrio je Vladimiru Kličku, bivšem vereniku američke glumice Hajden Penetijer, privremeno starateljstvo nad imovinom koju je nasledila njihova 11-godišnja ćerka Kaja, nakon smrti glumice u avgustu.

Vladimir Kličko je ranije izrazio zabrinutost zbog očuvanja imovine preminule glumice i zatražio od suda ovlašćenje da njome upravlja, tvrdeći da su pojedinci koji nisu članovi porodice navodno pokušavali da ostvare korist od njene smrti, prenosi ABC njuz.

Kaja je jedina naslednica višemilionskog bogatstva svoje majke, koja se 2018. godine odrekla starateljstva nad ćerkom u korist Klička.


Kličko i Kaja prisustvovali su u četvrtak sudskom ročištu putem video-veze. Sudija je Kličku odobrio i ovlašćenje da potpiše i plati državne i federalne poreske prijave pokojne glumice, čiji rok za izmirenje ističe za oko nedelju dana.

Odluka o trajnom starateljstvu nad imovinom očekuje se u decembru. Kličko je ove nedelje dopunio zahtev za starateljstvo, podnet u septembru, navodeći da je osoba koja nije član porodice prodala zalagaonici neke od stvari glumice, uključujući nakit.

Njegovi advokati zatražili su da mu se omogući da pokrene policijsku istragu radi pronalaženja i povraćaja imovine za koju se sumnja da je protivpravno prisvojena.

Penetijer je preminula 16. avgusta od posledica slučajnog predoziranja kombinacijom supstanci, među kojima su bili fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin, utvrdila je kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil. Lokalni i federalni istražni organi ispituju poreklo i dobavljača nedozvoljenih droga povezanih sa njenom smrću.

Tagovi

Hejden Penetijer Vladimir Kličko

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