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Tek se oženio, a svi pričaju o vrelim scenama s drugom ženom: Isplivao snimak Neše Tvinsa, evo ko mu pravi društvo

Tek se oženio, a svi pričaju o vrelim scenama s drugom ženom: Isplivao snimak Neše Tvinsa, evo ko mu pravi društvo

Autor Dragana Tomašević
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Pjevač Neša Twins objavio saradnju sa grupom Zavičano Jato, a posebnu pažnju je ukrala pjevačica grupe Duck

Neša Tvins Izvor: privatna arhiva

Nebojša Kostrešević, publici poznatiji kao Neša Twins, nedavno je uplovio u bračne vode sa svojom izabranicom Magdalenom. Iza Neše je već tri braka, a kako je nedavno istakao, oltar ga neće vidjeti i četvrti put.

Ipak, u jeku priče o sudbonosnoj ljubavi s Magdalenom, Neša je uhvaćen s drugom djevojkom, a kadrovi su izazvali veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

Izvor: privatna arhiva

Pjevač je objavio novu pjesmu "Raskid“, koja predstavlja saradnju sa grupom Zavičajno Jato i spoj prepoznatljivog zvuka devedesetih sa krajišničkim melosom.

Posebnu pažnju privukla je misteriozna ljepotica, a riječ je o Janji, pjevačici grupe Duck, koja je za potrebe spota postala Nešina djevojka.

Pogledajte:

Neša Twins i Zavičajno Jato
Izvor: YouTube/Twins official

Pogledajte i snimak Neše Tvinsa sa svadbe:

Pogledajte

00:16
Venčanje Neša Tvins
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

Tagovi

Neša Twins Zavičano Jato grupa Duck

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