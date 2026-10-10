Tek se oženio, a svi pričaju o vrelim scenama s drugom ženom: Isplivao snimak Neše Tvinsa, evo ko mu pravi društvo

Pjevač Neša Twins objavio saradnju sa grupom Zavičano Jato, a posebnu pažnju je ukrala pjevačica grupe Duck
Nebojša Kostrešević, publici poznatiji kao Neša Twins, nedavno je uplovio u bračne vode sa svojom izabranicom Magdalenom. Iza Neše je već tri braka, a kako je nedavno istakao, oltar ga neće vidjeti i četvrti put.
Ipak, u jeku priče o sudbonosnoj ljubavi s Magdalenom, Neša je uhvaćen s drugom djevojkom, a kadrovi su izazvali veliku pažnju korisnika društvenih mreža.Izvor: privatna arhiva
Pjevač je objavio novu pjesmu "Raskid“, koja predstavlja saradnju sa grupom Zavičajno Jato i spoj prepoznatljivog zvuka devedesetih sa krajišničkim melosom.
Posebnu pažnju privukla je misteriozna ljepotica, a riječ je o Janji, pjevačici grupe Duck, koja je za potrebe spota postala Nešina djevojka.
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