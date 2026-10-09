Nikolija Jovanović otvoreno govori o odnosu sa majkom Vesnom Zmijanac i stalnim poređenjima koja je prate tokom života.

Izvor: Instagram printscreen / nikolijaofficial

Odnos pjevačice Nikolije Jovanović i njene majke, folk legende Vesne Zmijanac, godinama privlači veliku pažnju javnosti. Pjevačica se u jednom emotivnom obraćanju rasplakala dok je govorila o stalnim poređenjima sa majkom, istakavši da je upravo od Vesne naučila kako da bude bolja žena i majka.

Nikolija je naglasila da je tema poređenja sa majkom prati praktično čitavog života i da njih dvije ne treba posmatrati kroz isti muzički ili životni kalup.

Vidi opis "Možda lošije pjevam, ali sam bolja majka": Nikolija otkrila surovu istinu o Vesni Zmijanac Vesna Zmijanac Milano Nikolija Jovanović Milano Vesna Zmijanac Nikolija Jovanović Milano Vesna Zmijanac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / nikolijaofficial Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Instagram printscreen / nikolijaofficial Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Instagram printscreen / nikolijaofficial Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Instagram/ printscreen/nikolijaofficial Br. slika: 4 4 / 4

"Konstantna tema cio moj život je poređenje sa mojom mamom. Da, moja mama pjeva bolje od mene, moja mama pjeva bolje od svih. Mogu da vam kažem samo da ne pjevam kao moja mama i ne kuvam kao moja mama, ali ja sam bolja mama nego moja mama. Svašta sam nešto krucijalnije bolja nego moja mama. Znate li zašto sam ja bolja? Zato što je ona moja mama. Zato što nju nije imao ko da nauči, a mene jeste. Ona me je naučila da budem bolja”, izjavila je Nikolija svojevremeno.

Ona je takođe istakla da je obrazovanija i bolja žena od svoje majke, naglasivši da to nije kritika, već rezultat onoga što joj je majka omogućila u životu.

Nikolija je rođena 19. oktobra 1989. godine carskim rezom u 8:30 ujutru, a Vesna Zmijanac je u više navrata emotivno govorila o teškoj borbi za njeno rođenje. Folk pjevačica je trudnoću provela pod stalnim ljekarskim nadzorom i ležala u bolnici sedam mjeseci jer je strahovala za bebu.

Ipak, godinama kasnije, Vesna je otvoreno priznala da sebi zamjera mnoge stvari kada je u pitanju majčinstvo i odrastanje njene ćerke.

"Ne može i jare i pare"

Komentarišući Nikolijine izjave i odnos koji su imale tokom njenog odrastanja, Vesna je objasnila da je morala puno da radi i odsustvuje kako bi svojoj ćerki obezbijedila školovanje i prilike koje sama nije imala.

"Možda mi je malo zamjerala dok nije dobila svoju djecu, sad shvata da to nije nimalo naivno, a ni lako”, navela je svojevremeno Vesna Zmijanac, dodajući da "ne može i jare i pare" kada se usklađuju velika karijera i briga o porodici.

Izvor: Kurir/ MONDO