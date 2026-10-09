Tamara Dragičević i Petar Benčina napravili lom u Parizu: Pun restoran, a oni u zanosu kao da nikoga nema

Glumački par trenutno boravi u Parizu odakle dijele slike i snimke, a sada su pokazali kako uživaju u restoranu.

Izvor: Instagram printscreen / tamaradragicevic

Poznati glumački par Petar Benčina i Tamara Dragičević odlučili su da nakratko pobjegnu od svakodnevice, pa su prije nekoliko dana otputovali u Pariz, odakle glumica redovno dijeli trenutke sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Lumpovanje uz "Ciao Bella"

Tamara se sada oglasila na svom Instagram profilu i podijelila snimak iz jednog restorana koji je privukao veliku pažnju, pogledajte kako se provode:

Kada je u restoranu zasvirala pjesma "Ciao bella", Tamara i Petar nisu mogli da odole muzici, pa su ustali i zaigrali pred brojnim gostima. Njihov spontani potez zabiležen je kamerom, a snimak je ubrzo izazvao brojne reakcije.

Dok su neki oduševljeni njihovom opuštenošću i činjenicom da se ne obaziru na poglede drugih, mnogi su istakli da je za ovakav potez potrebno i te kako hrabrosti.

Tamara i Petar su još jednom pokazali da umiju da uživaju u malim stvarima i da opuste, a njihov pariški odmor, sudeći po objavama, protiče u znaku dobre energije, muzike i zabave.

Inače, ovaj par važi za jedan od najharmoničnijih na domaćoj sceni i imaju troje djece - ćerku Stašu i sinove Lazara i Borisa, a nedavno su se preselili u veći stan.

Pogledajte još njihovih objava iz grada ljubavi: