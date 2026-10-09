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Nikolija napustila Srbiju sa majkom: Vesna bez trunke šminke, majka i ćerka uživaju za sve pare

Nikolija napustila Srbiju sa majkom: Vesna bez trunke šminke, majka i ćerka uživaju za sve pare

Autor Marina Cvetković
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Nikolija je podijelila momente sa putovanja na društvenim mrežama, i pokazala Vesnu u opuštenom i srećnom izdanju.

Nikolija napustila Srbiju sa majkom Izvor: Instagram/nikolijaofficial

Pjevačica Nikolija Jovanović i njena majka Vesna Zmijanac otputovale su u Milano kako bi napravile kratak predah od obaveza i uživale u zajedničkom putovanju. Njih dvije oduvijek imaju odnos ispunjen ljubavlju, podrškom i razumijevanjem.

Nikolija je lijepe uspomene iz ove turističke i modne prijestonice podijelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, objavivši fotografiju na kojoj Vesna izgleda srećno, odmorno i vrlo raspoloženo.

Uz sliku majke, kratko je napisala: "Mama", pogledajte:

Vesna je na sebi imala svjetlo plavu majicu, bež džemper i na licu nije imala ni trunku šminke. Zajednički boravak u Italiji još jednom je pokazao koliko majci i ćerki prijaju trenuci koje provode zajedno, daleko od svakodnevnih obaveza.

Nikolija i Relja uživaju u braku

Relja Popović i Nikolija Jovanović ponosni su roditelji dvije djevojčice, Ree (9) i Hane (5). Iako ćerke u javnosti nikada ne pokazuju, te o svojoj privatnosti govore veoma rijetko, muzičar je nedavno odlučio da otvori dušu o ćerkama i njihovom vaspitanju.

- Džaba sav uspjeh i novac, ako kad sjedim negdje sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - istakao je zet čuvene pjevačice Vesne Zmijanac i dodao:

- To je moja misija i ako to ne bih uspio, onda bih smatrao da sam sve drugo promašio. Ako ne bih uspio njih, ne mogu ja u potpunosti da ih izvedem na pravi put, ali makar vrijednosti za koje ja vjerujem da su stvarno značajne, da im prenesem, i da im dam da se osjećaju slobodno, da rade stvari koje hoće i da budu čestite. To je meni nagrada.

(Blic / MONDO)     

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Nikolija Vesna Zmijanac

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