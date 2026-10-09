Slavna manekenka (33) nakon porođaja iznenada preminula: Samo se srušila i iza sebe ostavila dvoje djece

Uzrok smrti Đijane Alves bio je akutni infarkt miokarda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Brazilska manekenka Đijane Alves iznenada je preminula u 33. godini od srčanog udara, nešto više od mjesec dana nakon što je rodila drugo dijete. Srušila se tokom rutinskog pregleda svog novorođenog sina u bolnici u brazilskom gradu Kondeubi.

Đijane su otkrili kada je imala 21 godinu i radila na benzinskoj pumpi u Sao Paulu. Nakon toga izgradila je međunarodnu manekensku karijeru, radila u Milanu, Njujorku, Londonu, Hamburgu i drugim modnim centrima i sarađivala sa poznatim brendovima. Pojavljivala se i u prestižnim modnim časopisima, uključujući "Vog". Poslednjih godina vratila se u rodnu saveznu državu Baija kako bi bila bliže porodici.

Iznenada se srušila tokom pregleda

Tragedija se dogodila 2. oktobra, kada je Đijane svog 45 dana starog sina Felipea odvela na rutinski pregled. U bolnici su bili i njen suprug Žoze Sobrinho, njihov sedmogodišnji sin Gael i prijateljica. Manekenka se tokom pregleda iznenada srušila. Ljekari su odmah pokušali da joj pomognu, ali nisu uspjeli da je spasu. Uzrok smrti bio je akutni infarkt miokarda.

Njen agent i dugogodišnji prijatelj Migel Krispim rekao je da je Đijane, nakon godina provedenih između Sao Paula i inostranstva, odlučila da se vrati u unutrašnjost Baije kako bi živjela mirnijim životom i posvetila se porodici.

Iza sebe ostavila supruga i dvojicu sinova

Đijane je iza sebe ostavila supruga Žozea Sobrinha i dvojicu sinova, sedmogodišnjeg Gaela i tek rođenog Felipea.

Njeno tijelo položeno je na počinak u rodnom kraju, u Kondeubi, a sahrana je održana prošlog vikenda. Sahranjena je na groblju u naselju Alegre, gdje je rođena.

Prema riječima njenog agenta i dugogodišnjeg prijatelja Migela Krispima, Đijane ranije nije imala zdravstvenih problema niti je bilo naznaka da bi mogla da doživi takav događaj. Njena druga trudnoća takođe je protekla bez komplikacija.

Krispim je njenu smrt opisao kao veliki šok za porodicu, prijatelje i ljude sa kojima je sarađivala.

"Bila je potpuno zdrava, nije pila alkohol, nije pušila, nije uzimala nikakve ljekove i redovno je išla na preglede. Bila je u vrhunskom zdravstvenom stanju", izjavio je za brazilske medije njen agent.

(Nova.rs/MONDO)