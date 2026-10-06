Faraon se vratio na mreže i ponovo provocira: Ne staje ni poslije privođenja, u novom snimku već spomenuo maloljetnice

Jutjuber Marko Radmanović, poznatiji kao Faraon, ponovo je aktivan na društvenoj mreži Tiktok

Izvor: titktok/printscreen

Jutjuber Marko Radmanović, poznatiji kao Faraon, vratio se mreže. Radmanović je sada na Tiktoku otvorio nalog "faraontatica", koji prati oko 1200 pratilaca i na kojem piše "maloljetnice stop" i to nakon što su svi njegovi nalozi obrisani prije nekoliko mjeseci.

Faraon je objavio već nekoliko snimaka u kojima se osvrće na skandal od prije nekoliko mjeseci, ali i u kojima se sprda sa optužbama koje se tiču djevojaka mlađih od 18 godina, uprkos "upozorenju" na nalogu.

Na prvom od njih, dok je okružen fanovima na ulici pita: "Stvarno ste mislili da sam poražen lažima i mržnjom?", nakon čega slijede snimci iz tržnog centra, na kojima gura korpu sa ružičastom guralicom za djecu, u obliku automobila.

Izvor: Tiktok/@faraontatica

Pored prvog videa je napisao: "Konačno nabavio auto za moj tip djevojke", a u drugom postavio pitanje dok se plazio: "Neka dev da se provozamo?".

Na jednom od poslednjih videa, Faraona vidimo u Milanu uz potpis: "Faraon u Milanu, smorio se, nema maloljetnica nigdje".

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Vodi se postupak protiv Faraona

Protiv Radmanovića se vodi postupak pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici zbog sumnjivog događaja u koji je umiješana dvanaestogodišnja djevojčica.

"Pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici protiv Radmanovića vodi se krivični postupak zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje iz člana 182. stav 2. u vezi člana 180. stav 1. Krivičnog zakonika a povodom događaja iz oktobra 2025. godine", potvrđeno je za "Blic" u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici.

Kako je objašnjeno, ovakva kvalifikacija krivičnog djela vezana je za krivično djelo obljuba sa detetom ili nekom drugom polnom radnjom, za šta je predviđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Djevojčicu (12) zaključao u svom stanu

Pomenuti krivični postupak pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici pokrenut je nakon što su roditelji tada dvanaestogodišnje djevojčice prijavili policiji njen nestanak.

Prema riječima prestravljenog oca ove maloljetnice,djevojčica se nakon prepodnevne smjene u školi prosto nije vratila kući, zbog čega su roditelji hitno alarmirali nadležne. Istraga je ubrzo dovela do Marka Radmanovića, u čiji je automobil djevojčica ušla bez prisile, nakon čega ju je jutjuber odvezao u svoj stan i navodno je zaključao unutra, o čemu je pričao i u emisiji:

Pogledajte 00:52 DEVOJČICA (12) POSLE ŠKOLE UŠLA U AUTO INFLUENSERA FARAONA, RODITELJI PRIJAVILI NESTANAK Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Krivične prijave i skandalozni spot "Žig zveri"

MUP je potvrdio da su protiv njega tokom 2025. i 2026. godine već podnijete krivične prijave za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje, nakon što je pokušao obljubu više maloljetnica.

Iako pod opterećenjem prijava, Radmanovićevo skandalozno ponašanje eskaliralo je nedavno kada je na mrežama, gdje ga je pratilo preko 70.000, mahom, tinejdžera, objavio spot za pjesmu "Žig zveri". Djelovi ovog bizarnog videa snimani su u pravoj dječjoj igraonici, uz učešće maloljetnice za koju je kasnije ustanovljeno da je imala roditeljsku dozvolu, a sam Radmanović u pesmi nosi titulu "Sveti tatica".

Vidi opis Faraon se vratio na mreže i ponovo provocira: Ne staje ni poslije privođenja, u novom snimku već spomenuo maloljetnice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 15 15 / 15 AD

Nakon burnih reakcija javnosti, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK), u koordinaciji sa PU Sremska Mitrovica i Višim javnim tužilaštvom, privela je 17. jula Faraona na informativni razgovor, izvršila pretres stana i oduzela mu elektronske uređaje.

Zbog nedostatka u tom trenutku direktnih i neposrednih dokaza na oduzetim uređajima koji bi potkrepili konkretno i novo krivično djelo, privremeno je pušten iz stanice. Ipak, umjesto da se povuče, on je odmah stao pred kameru ispred policijske stanice u Sremskoj Mitrovici i počeo da se izruguje institucijama držeći policijsku bilješku u ruci.

"Tri sata su me zadržali tamo, oduzeli su mi telefone, laptopove, sve moguće hard-diskove, cijeli stan su mi pretresli. Šta se desilo na kraju?Ništa nisu našli što aludira na krivično djelo. Inspektori, kada su vidjeli šta se nalazi u mojim telefonima, bukvalno su bili u čudu, blago su se smijali", izjavio je Radmanović u snimku.

Vidi opis Faraon se vratio na mreže i ponovo provocira: Ne staje ni poslije privođenja, u novom snimku već spomenuo maloljetnice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 17 / 17

Policija obrisala Faraona sa interneta

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je prije nekoliko mjeseci uputila hitne dopise kompanijama vlasnicama društvenih mreža na kojima se oglašavao Radmanović i zahtijevala da se momentalno uklone svi njegovi profili i snimci.

TikTok nalog momentalno je izbrisan, a MUP je potvrdio da se sa istim zahtjevom obratio i kompaniji "Google". Vrlo brzo uslijedilo je brisanje i Radmanovićevog YouTube naloga, čime je skandalozni influenser sklonjen sa digitalnih platformi - sve do sada.