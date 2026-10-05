Zbog ove fatalne Srpkinje Rođa Raičević se nikada nije oženio: Bio je najveći zavodnik devedesetih, a umro sam

Rođa Raičević, poznati muzičar devedesetih, bio je zaljubljenik u muziku i žene.

Izvor: Youtube printscreen / BorisBizeticDotCom

Četvrt vijeka je prošlo otkako nas je napustio jedan od najpoznatijih kantautora devedesetih godina, Rođa Raičević, i to iznenada i prerano. Talentovani Nikšićanin preminuo je u 44. godini života, a ostao je upamćen po mnogim hitovima koje je uradio i za sebe i za druge, ali i po misterioznom odlasku.

Rođen je 11. jula 1957. godine. U svom rodnom gradu je završio osnovnu i nižu muzičku školu, srednju je pohađao u Podgorici, a potom je došao u Beograd na studije, gde je diplomirao na Fakultetu muzičkih umjetnosti.

Kao talentovani pijanista i pjevač gledao je da iskoristi svaki trenutak radeći i usavršavajući se, pa je u prvim godinama karijere ljeti vrijedno radio u Budvi i nastupao po beogradskim klubovima i kafanama.

Kolege govore o njemu kao o velikom zavodniku

Rođa Raičević obožavao je žene, ali nije imao mnogo sreće s njima, pa je ostao vječiti neženja. Šuška se godinama da je bio zaljubljen u koleginicu Biljanu Bosiljčić, poznatiju kao Buba Miranović.

"Bio je fantastičan muzičar, dobar muzikant, pravio je potpuno drugu vrstu muzike. Pesma 'Jedno si ti, drugo sam ja' bila je namijenjena meni. Bio je jako zaljubljen u Bubu Miranović. Imao je u planu da se ženi, ali zašto se nije ženio, pa, zato što ga je povukla slava", ispričala je Cakana jednom prilikom u "Premijeri".

Da je bio veliki zavodnik potvrdio je i Slavko Banjac, koji je bio veoma blizak kolega i prijatelj sa Rođom:

"Prva asocijacija kad pomislim na Rođu jeste njegov osmijeh i naša druženja. Bio je zaljubljenik u muziku, obrazovan čovjek i izuzetno talentovan. On je bio pravi dasa, čestit Crnogorac sa izrazitim vaspitanjem, šarmantan, duhovit, zgodan dasa."

U intervjuu za "Kurir", tekstopisac Biljana Vujović prisjetila se rada sa Raičevićem.

"Za Rođu se jeste pričalo da je uzimao narkotike, nisam željela da vjerujem u to. Nažalost, tadašnja njegova djevojka mi je to potvrdila. Žao mi je, to je sve što bih rekla", istakla je Biljana, a potom se osvrnula i na čuvenu ukradenu svesku sa njegovim pjesmama.

"Nikada neću otkriti ko je uzeo Rođinu svesku, pogotovo sada kada svjedok koji bi mogao to da potvrdi nije među živima."

Potvrdila je i priču da je bio zaljubljen u Bubu Miranović:

"Jeste, Rođa je bio zaljubljen u Bubu Miranović, a i mnogi drugi autori i pjevači. Kao žena mogu da kažem da je Buba bila oličenje muškog sna. Niko mi nije ljepši ušao u kuću, stoga i ne čudi da se i Rođa zaljubio."

Ovako je Buba nekada izgledala:

Izvor: Stil.Kurir/ MONDO