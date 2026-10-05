Viki sve najljepše o Zorici Marković, dok je koleginica pljuje na sva usta: Miljkovićeva odgovorila na prozivke

Zorica Marković nedavno je izjavila da ne podnosi Viki Miljković, jer smatra da se folira.

Izvor: Mondo/Youtube pritscreen/ Kurir

Viki Miljković stigla je na snimanje "Pinkovih zvezda" i tom prilikom otkrila detalje o privatnom i porodičnom životu, progovorila o sinu Andreju i potencijalnoj snaji.

"Nemam snaju. Moj sin se još uvijek nije oženio. Kada se bude oženio, vi ćete biti pozvani i bićete blagovremeno obaviješteni. Nemam čak ni potencijalnu snaju, mada, ako ćemo pošteno, sve djevojke su potencijalne", rekla je Viki.

Pjevačica Ćana je nedavno u jednom intervjuu izjavila da će biti savremena svekrva i da ne bi dozvolila da živi sa snajom pod istim krovom, a Viki je sada otkrila kakav je njen stav po pitanju života u zajednici.

Pogledajte kako izgleda sin Viki Miljković:

"Inače sam neko ko je sa svojim mužem živio bez svekrve. Moja svekrva živi u Surčinu, mi smo od samog početka živjeli sami i odvojili se. Izuzetno se volimo i poštujemo. Isto tako očekujem da će i moj sin da otpočne sam svoj život. Ali znate li vi koliko do toga još ima? Molim vas, nemojte me sada to ispitivati, do toga ima još mnogo vode Dunavom da proteče", dodala je Miljkovićeva.

Odgovor na prozivke Zorice Marković

Tom prilikom, osvrnula se i na koleginicu Zoricu Marković i njene tvrdnje da je Viki "dosadila Bogu i narodu".

Nedavno je u medijima odjeknula izjava Zorice Marković koja je rekla da je Viki u žiriju Pinkovih zvezda "dosadila i Bogu i narodu", a onda se sada osvrnula i na taj komentar.

"Nisam vidjela tu izjavu. Da sam ja dosadila? Pa dobro, narodu nisam dosadila jer me narod podržava. A Bogu neću dosaditi nikada, tako da eto", rekla je Viki i dodala:

"Zoricu znam godinama. Zorica je moja stvarno i izuzetno draga koleginica, veliki pjevač i divna osoba. Iskreno je poštujem. Ne znam šta je tačno izjavila, ali je i Taške i ja baš volimo i poštujemo. Ljetovali smo zajedno i želim joj sve najbolje u životu. Ovo apsolutno ništa neće promijeniti u našem odnosu."

(Blic/MONDO)