Đanijeva supruga izašla iz bolnice: Pjevač se oglasio i otkrio u kakvom je stanju Slađa

Radiša Trajković Đani se vratio iz dijaspore, otkrivajući da je njegova supruga Slađa dobro nakon boravka na VMA.

Izvor: Instagram/sladja_carpediem

Radiša Trajković Đani vratio se nakon radnog vikenda provedenog u dijaspori. Pjevača i njegovog sina je sačekala na aerodromu njegova snajka a pjevač je otkrio kako je njegova supruga koja je nedavno zadržana na VMA.

Đani je bio raspoložen a medijima je otkrio u kakvom je stanju Slađa nakon nekoliko dana provedenih na VMA.

"Dobro je, hvala dragom Bogu. Već je spremila punjene paprike kod kuće. To mi je najbitnije, kad je ona zdrava, onda sam i ja zdrav, imam volju za sve", otkrio je Đani, da se Slađa vratila kući i već počela da obavlja kućne poslove.

Otkrio je i kako je bilo na nastupima, pa istakao da za njega nema zime:

"I sinoć i preksinoć je bilo super. A kad je bilo? Zime ima samo kad obučem jaknu", rekao je kroz osmijeh.

Đanija i njegovog sina na aerodromu je dočekala i snajka, koja nije bila raspoložena za snimanje pa je ubrzo ušla u auto.

"Ima problem sa gvožđem"

Podsjetimo, supruga Radiše Trajkovića Đanija provela je nekoliko dana na analizama na VMA:

"Slađa je i dalje u bolnici, daće Bog da bude dobro. Ima problem sa gvožđem i hemoglobin joj je bio loš. Već četiri dana je na VMA, gubi dosta krvi. Sutra treba crijeva da ispitaju, nadamo se da će sve biti okej. Ona nema bubreg, ima dva stenta... Valjda će sve biti okej. Svakog dana smo uz nju, bolnicu nikome ne bih želio", rekao je folker.

Izvor: Blic / MONDO