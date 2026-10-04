Marko Osmakčić otkriva detalje o svom životu i odnosu sa Stanijom Dobrojević, kao i o svojoj novoj mašini od 140.000 eura.

Izvor: Zadruga / youtube/Instagram/markoosmakcic/screenshot

Bivši rijaliti učesnik Marko Osmakčić ponovo se našao u žiži javnosti nakon što je njegova vjerenica Glorija Jelovac ušla u "Elitu 10", sada je progovorio o svom privatnom životu, ali i odnosu sa Stanijom Dobrojević.

Marko Osmakčić se pohvalio i bijesnom mašinom od 140.000 eura:

"Kad kažem nešto, ispadam primitivan što se pros*ravam. Auto je novi oko 140.000 eura, ja ga nisam uzeo baš skroz novog. Ne bih sad o materijalnom, da ne bude da je došao sad tu zbog toga. Švica, poznato je po tome da materijalnog ništa ne fali", objasnio je Marko.

"Imamo specijalnu konekciju, to nikad neće nestati"

Govoreći o pobjednici "Elite 9" Staniji Dobrojević, Osmakčić je naglasio da među njima vlada posebno poštovanje koje njeguju još od pete sezone rijalitija.

"Oko Stanije je uvijek ta situacija. Mi imamo specijalnu konekciju, poštovanje i prijateljstvo, to nikada neće nestati, bar sa moje strane, a mislim i sa njene. U sezoni devet su je svi gazili, spopadali, napadali. Dobio sam jedan input: "Daj, molim te, ako možeš neku podršku, neki video", ja sam rekao: 'Sa zadovoljstvom, to je najmanje što mogu". Uputio sam joj podršku. Oko Stanije, šta god uvijek treba - tu sam, to nikada neće prestati'", poručio je Osmakčić.

"Nikada nismo bili zajedno"

Otvorio je dušu i demantovao glasine da je između njih dvoje ikada postojala tajna ljubavna romansa.

Vidi opis "Mi imamo specijalnu konekciju": Godinama se šuškalo da su bili u vezi, Marko Osmakčić progovorio o Staniji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ne, nikada nismo bili zajedno, najiskrenije. To ljudi ne mogu da shvate. Kada sam ušao u peticu, Stanija mi je bila vau. Tada je bila sa mojim imenjakom, sa Markovićem u vezi. Nisam poznavao momka, ništa... Bila je kratko, mjesec i po dana. Ona je u vezi, ima momka, kakva god da je to veza - ja tu ne ulazim, ja se ne namećem, ja to poštujem. Ja sam takav lik, nikada ne želim da drugome činim ono što ne želim da se meni čini. Međutim, Stanija je poslije otišla. Uvijek je bilo to poštovanje, u međuvremenu sam ja bio u raznim vezama", objasnio je on.

Na samom kraju, podsjetio je i na svoju pjesmu posvećenu starleti:

"Nikada sa Stanijom nisam bio. Poslije sam snimio pjesmu, moj prvenac "Stanija", ona me je ispoštovala, podržavala, savjetovala me", zaključio je Marko u emisiji "Premijera - Vikend specijal"

Izvor: Blic / MONDO