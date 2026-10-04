Čarli Šin se vraća na male ekrane: U novoj seriji glumiće sa ocem

Čarli Šin se vraća na male ekrane u novoj seriji "Hepi Džek", gdje će glumiti sa ocem Martinom Šinom.

Izvor: YouTube/screenshot/Loose Women

Glumac Čarli Šin (61) otjelotvorio je Čarlija Harpera u popularnoj seriji "Dva i po muškarca", a od 2003. do 2011. bio je najplaćeniji glumac, koji je zarađivao 1,8 miliona dolara po epizodi. Zbog sukoba sa producentima, javnih ispada i bizarnog ponašanja, 2011. godine dobio je otkaz i njegov lik je nestao iz slavne serije.

Sada se saznalo da će Čarli početkom sljedeće godine početi da snima novu humorističku seriju "Hepi Džek" (Happy Jack) za mrežu AMC, u kojoj će glumiti sa svojim ocem, Martinom Šinom (86). Tumačiće oca i sina, a prva sezona imaće šest epizoda. Snimaće se u istom studiju u kom su se snimali "Prijatelji" i to pred publikom uživo.

Čarli će glumiti Džeka, veoma neozbiljnog muškarca koji cijeli život sastavlja kraj sa krajem. Ima dvije kćerke koje odgaja njihov deda, Džekov otac. Inače, ovo nije prvi put da će otac i sin glumiti zajedno. Čarli i Martin već su igrali zajedno u brojnim filmovima, ali i u seriji "Dva i po muškarca", za koju je stariji Šin bio nominovan za nagradu Emi, kao i u seriji "Kontrola bijesa" (Anger Management).

Nakon toga, Čarli je imao tek nekoliko filmskih i televizijskih angažmana, pa je uloga u seriji "Hepi Džek" njegova prva glavna uloga u humorističkoj seriji od 2014. godine, kada je tumačio glavnu rolu u seriji "Kontrola bijesa". Iako je ostvario zavidnu karijeru, Čarlijev život obilježili su brojni skandali.

Dva i po muškarca Izvor: YouTube/Laughing Hard

"Moj život mogao bi da se svede u samo tri riječi: droga, s*ks i alkohol", rekao je u jednom intervjuu. Njegov glumački talenat bio je neosporan, ali je novinske stupce više punio burnim privatnim životom. Tabloidi su ga nazivali "lošim momkom Holivuda", a u braku je bio tri puta.

(Story.hr / MONDO)