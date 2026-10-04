Milica Pavlović je iz VIP separea pratila koncert Jale Brata i Bube, a njen susret sa Bojanom Cvjetićaninom izazvao je brojne komentare

Izvor: Ustupljene fotografije/printscreen

Nakon nekoliko dana provedenih u Madridu, gde je uživala u šopingu, luksuznim restoranima, obilasku grada, ali i koncertu svjetske dive Šakire, regionalna pop zvijezda Milica Pavlović nije dugo ostala na jednom mjestu. Sa aerodroma u Madridu sletjela je pravo u Zagreb, gde ju je sačekao vozač, a odatle se uputila ka Ljubljani.

Milica je željela da ispoštuje svoje kolege Jalu Brata i Bubu Corellija, koji su održali veliki koncert u Areni Stožice. Pjevačica koncert je pratila iz VIP separea, odakle je imala priliku da uživa u spektaklu, ali i da pruži podršku kolegama. Njeno pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, a posebno imajući u vidu da je samo nekoliko sati ranije bila u drugoj državi.

Pogledajte kako je Milica izgledala na koncertu:

Vidi opis Milica Pavlović uhvaćena sa bivšim Džejle Ramović: Usnimljeni na koncertu Jele i Bube, pao i zagrljaj (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ustupljene fotografije Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ustupljene fotografije Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ustupljene fotografije Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ustupljene fotografije Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ustupljene fotografije Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ustupljene fotografije Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kako saznajemo, pop zvijezda je stigla u Ljubljanu bez preterane pompe, a samo su organizatori ovog koncerta znali da će se ona pojaviti zajedno sa prijateljima.

Fanovi popularnog dvojca prepoznali su Milicu, pa su nekoliko puta prilazili da se fotografišu sa njom, a posebnu pažnju skrenuo je susret sa pjevačem i glumcem Bojanom Cvjetićaninom koji je bio u vezi sa Džejlom Ramović.

Pogledajte kako su se njih dvoje provodili:

Pogledajte 00:18 Milica Pavlović ludovala sa bivšim Džejle Ramovića na koncertu Jale i Bube Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

Kako tvrdi izvor sa lica mjesta, njih dvoje su sve vrijeme đuskali, smejali se i razgovarali, a mnogi su komentarisali da djeluju kao da među njima postoji nešto više od drugarstva i kolegijalnosti. Snimci koji se šire društvenim mrežama X i Instagram, a koje su očigledno usnimili fanovi na koncertu govore u prilog tome da im se dopada ideja da Milica i Bojan treba da budu zajedno.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je frontmen benda Joker Out na svom Instagram nalogu objavio i snimak na kojem se vidi kako se veseli sa Pavlovićevom, pa je ovo dodatno podgrejalo šuškanja.

Ovako izgleda Bojan: