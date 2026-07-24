Poznata hrvatska pjevačica Nina Badrić (54) oglasila se iz inostranstva, te otkrila zbog čega je tamo, a nije krila uzbuđenje.

Izvor: Instagram printscreen / badrich

Nina Badrić (54) se provodila u Londonu na koncertu Bruna Marsa, a ono što je napisala na Instagramu podijelilo je lavinu komentara.

Američki pevač Bruno Mars (40) oborio ju je s nogu, a utisaka je bilo na pretek.

"Dobar dan svima,osim onima koji sinoć nisu bili na Bruni Marsu. Prvi koncert ikada za koji sam kupila karte u fan pitu (toliko o mojoj ljubavi prema BM). On ne drži koncert. On je sinoć održao masterclass iz Bogom danog talenta, vokalnih bravura, plesnih pokreta, šarma i energije. Bruno Mars oženi me, oženi mee, oženi meee!! (kažu da ako to ponovim dovoljno puta da će me svemir čuti", našalila se u objavi.

"Ko pjeva na svadbi?", pisali su joj u komentarima. "Dara!", odgovorila je Nina.

"Ostala sam bez zgloba"

Nina Badrić nastupila je 12. juna u Banjaluci na tvrđavi Kastel, gdje je, nažalost, došlo do nepredviđene nezgode. Tokom ovog događaja pjevačica je zadobila povredu noge, o čemu je tada lično obavijestila svoje pratioce na društvenim mrežama, uz objavljenu fotografiju na kojoj se vidi previjena noga.

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Vidi opis "Oženi me, a na svadbi da nam pjeva Dara": Ninu Badrić mlađi kolega oborio s nogu, oduševljeno mu se obratila Nina Badrić koncert u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Printscreen/badrich Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jovana Kulasevic/ATAIMAGES Br. slika: 6 6 / 6 AD

Iako je povrijedila zglob, nije dozvolila da joj to pokvari raspoloženje, te se svojim fanovima obratila u prepoznatljivom, šaljivom tonu. Na svom Fejsbuk profilu je napisala:

- Koncert u Banjaluci bio je toliko dobar da je publika ostala bez glasa, a ja bez zgloba. Hvala vam na ljubavi, savršenom pjevanju, a sledeći put dolazim s novim hitovima i rezervnim djelovima.