Milica Pavlović kleknula na bini i tješila djevojku koja plače: Dočekalo je iznenađenje na početku nastupa (Video)

Na nastupu u Vodicama, Milica Pavlović zablistala je u uskim kožnim pantalonama, dok su je fanovi dočekali sa buketom cvijeća.

Izvor: MONDO

Pevačica Milica Pavlović na nastup u Vodicama stigla u pratnji obezbjeđenja, a za ovu priliku odabrala je izuzetno izazovnu kombinaciju, uske kožne pantalone i zanimljiv top koji je istakao njenu vitku figuru. Dok je prilazila bini, pjevačica nije skidala osmjeh sa lica.

Pogledajte kako je izgledala:

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Iznenađenje na početku

Čim je kročila na scenu, dočekao ju je prelijep gest. Od vjernih fanova iz prvih redova dobila je ogroman buket cvijeća. Gest fanova ju je oduševio, a oni su uživali u njenom hitu "Boginja".

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Atmosfera je od prve sekunde dovedena do usijanja, pjesme su se ređale jedna za drugom, a publika je sve vrijeme pjevala uglas sa njom.

Posebno emotivan trenutak dogodio se tokom pjesme "Ti me nerviraš". Milica je u jednom momentu kleknula pored djevojke u prvom redu, a mlada obožavateljka nije mogla da zadrži suze od uzbuđenja.

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Opuštanje prije spektakla

Podsjetimo, naš reporter usnimio je pjevačicu samo par sati prije samog nastupa kako uživa u opuštenom ručku u društvu kolege.

Milica je bila u potpuno ležernom izdanju i sjajnom raspoloženju, a njen gest na kraju obroka oduševio je sve, konobaru koji ih je usluživao ostavila je velikodušan bakšiš od 30 eura.

Pogledajte kako Milica uživa pred nastup: