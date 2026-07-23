"Blokirali smo ga, nije došao da nas vidi": Roditelji prekinuli komunkaciju sa Asminom, iznijeli šok detalje

Roditelji Asmina Durdžića govorili su o njegovom odnosu sa Maja Marinković i susretu sa Stanijom Dobrojević nakon "Elite 9".

Izvor: Instagram printscreen

Mustafa i Mevlida Durdžić, roditelji Asmina Durdžića su u otvorenom razgovoru za medije govorili o odnosu sa sinom nakon završetka “Elite 9”, susretu i razgovoru sa Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić, ali i o devojci Maji Marinković kod koje Asmin boravi posle rijalitija.

Mevlida je najpre otkrila i kako je protekao taj prvi razgovor sa Asminom u četiri oka, ali i da ne vjeruje u budućnost veze Maje i njihovog sina.

"Bolje da nismo ni pričali. Bolje da smo pričali javno nego u četiri oka, al nismo baš ništa strašno pričali. Sve što sam pričala sa njim samim, to sam i javno rekla, ali ne vrijedi. Ja ne želim da ih rastavim, ako oni imaju stvarno tu emociju, tu ljubav njima srećno bilo. Ali ja to ništa ne vidim dobro". rekla je Mevlida, a potom Mustafa dodao:

"Pa mi smo prvo rezervisali ovaj apartman do srijede. Posle smo produžili do petka da mu pomognemo oko te njegove garderobe, da Mevlida to opere i ispegla dok smo tu. Međutim, nama je to bilo uskraćeno. Maja je sve njegove stvari već pokupila prije nego što se on i probudio. Čitamo izjave od Majinog tate i mi smo na neki način ipak podrška Takiju. Slažemo se s njegovim mišljenjem da Asmin i Maja nisu skupa."

Mustafa: "Drago mi je da je Mevlida otišla kod Aneli"

S obzirom na to da su se Maja i Asmin sukobili naočigled njegovih roditelja na žurki “Elite 9” i uzimala mu telefon, mediji su pitali njih dvoje kako je to njima izgledalo.

"To jeste problem kojega smo se mi i pribojavali posle završetka elite. Mi smo bili zaista skupa za istim stolom, ali je muzika bila glasna da nismo čuli šta o čemu su oni razgovarali. Ja sam primijetio da Maja gleda u njegov telefon, ali uvijek kad sam ja pogledao u njenom u njeno lice u njene oči, a ona se meni osmjehnula. Vidio sam ja da je to jedan osmijeh koji nije iskren, tako da nismo primijetili da su imali sukob. Tek kasnije smo saznali za to."

"Veoma mi je drago da je Mevlida otišla kod Aneli. Bio je to jedan lijep prizor. Kasnije kad su se kamere ugasile i ja sam se pridružio Aneli. Zagrlio sam je i šapnuo sam joj: 'Aneli, čuvaj sebe i čuvaj dijete.' S tim riječima sam joj dao jasnu poruku da dijete treba da ostane kod Aneli, da se ne sjekira. Međutim, sinoć je opet u emisiji izjavljivala takve gluposti koje stvarno ne nalaze svoje mjesto."

Izvor: Kurir/ MONDO