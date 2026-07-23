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Veliko slavlje u domu Živojinovića, Brena se oglasila: Posle nove snajke, imaju još jedan povod za radost

Veliko slavlje u domu Živojinovića, Brena se oglasila: Posle nove snajke, imaju još jedan povod za radost

Autor Ana Živančević
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Porodica Živojinović proslavlja Bobin rođendan, a Lepa Brena podijelila zajedničke fotografije i emotivnu poruku ljubavi.

Veliko slavlje u domu Živojinovića, Brena se oglasila: Posle nove snajke, imaju još jedan povod za radost Izvor: Instagram printscreen

Viktor Živojinović od nedavno je ponovo srećan u ljubavi, a svoju partnerku je upoznao i sa porodicom, pa su i nekoliko dana proveli porodično na jahti kada je i nova partnerka najpoželjnijeg estradnog sina objelodanila njihovu vezu.

Međutim, danas porodica Živojinović ima poseban razlog za slavlje, a Lepa Brena se oglasila emotivnom porukom. Njen suprug Boba Živojinović proslavlja rođendan, a pjevačica mu se obratila tim povodom.

Ona je podijelila zajedničke fotografije sa suprugom Bobom, pokazavši još jednom koliko je njihova ljubav jaka i stabilna i nakon toliko godina zajedničkog života.

"Srećan rođendan, ljubavi", napisala je pjevačica uz objavu.

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

Lepa Brena Boba Živojinović rođendan

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