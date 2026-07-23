Pogledajte užas u kući nakon završetka Elite: Trula hrana iza kreveta, insekti, a od frižidera će vam biti muka

Nakon završetka rijalitija "Elita 9", takmičari su Belu kuću ostavili u nezamislivom stanju

Izvor: tiktok/nina kalina

Završila se još jedna "Elita", a a Bela kuća u Šimanovcima, u kojoj su takmičari boravili više od deset meseci, ostala je iza njih u katastrofalnom stanju.

Kako se može videti na brojnim snimcima na društvenim mrežama, kuća je praktično uništena, zidovi i podovi su prljavi i ulepljeni, stolovi su ižvrljani i izdubljeni, a iza kreveta se nalazi čak i trula hrana.

Frižider je tek posebna priča - ostaci hrane i buđ su prvo što se vidi, i više je nego poražavajuće u kakvom je stanju ostavljen prostor u kom su živeli, te su prašina, masnoća i fleke na svakom koraku.

Ništa bolje nije stanje ni u toaletu, a nered i nehigijena doneli su i dodatne probleme. Iza kreveta u spavaćoj sobi ostali su razbacani ostaci hrane, zbog čega imanje, po svemu sudeći, nisu zaobišli ni razni insekti i glodari.

Na kraju se postavlja pitanje da li se tako ponašaju i u sopstvenim domovima, a nakon svega što smo videli, nismo sigurni da je i u stvarnom svetu drugačija situacija.

Ipak, bitno da su svi za finale bili doterani i sređeni: