Elena Kitić angažovala svog dečka na nastupu: Zapalila hrvatsko primorje, a on pjeva prateće vokale (Video)

Ćerka Mileta Kitića i Marte Savić u brutalnom izdanju nastupala je sinoć na hrvatskom primorju, a dečko je prati u stopu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Mnogobrojne zvijezde iz Srbije i regiona pune nastupe na hrvatskom primorju, a jedna od onih koja privlači veliku pažnju gdje god da s e pojavi je svakako Elena Kitić. Svojim atraktivnim izgledom i plesom na sceni, naslednica Mileta Kitića okupi veliki broj publike, a o njenom nastupu se potom priča danima.

Tako je bilo i ovog puta, pogledajte njeno brutalno izdanje:

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Dečko pjeva prateće vokale

Da Elena zna da spoji posao i zadovoljstvo, dokaz je i to što je mlada pjevačica angažovala svog dečka Mihaila Vujića Miksu, koji joj pjeva i prateće vokale.

Budno oko MONDA zabilježilo je sve:

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Nema sumnje da je ovaj par spojio lijepo i korisno, te da vrijeme prije i nakon nastupa koriste za opuštanje na nekoj od plaža.

Ko je Elenin dečko?

Za one koji ne znaju, Elena je već duže vrijeme u stabilnoj vezi sa Miksom, koji se takođe bavi muzikom i produkcijom. Mihailo Vujić (Miksa) je poznat u "urbanim" krugovima kao muzičar i producent.

Pogledajte još njegovih slika:

Njihova veza traje skoro dvije godine, a par je postao gotovo nerazdvojan od samog početka. Iako se trude da intimu drže podalje od tabloida, Miksa je čest pratilac Elene na njenim putovanjima, što potvrđuje da je ova veza i te kako ozbiljna.

Evo i zašto Elena važi zajednu da najatraktivnijih mladih zvijezda:



