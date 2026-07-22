Ćerka Tanasija Uzunovića iz medija saznala za očevu smrt: Dobio je u 50. godini, a jedno joj nije dozvoljavao

Sofija Uzunović otkrila je potresne detalje o smrti svog oca Tanasija Uzunovića, koji je preminuo u 81. godini.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tanasije Uzunović ostao je upamćen kao jedan od velikana domaćeg glumišta, a široka publika posebno ga pamti po ulozi Rajka Maleševića u seriji "Moj rođak sa sela".

Tokom karijere duže od pola veka igrao je na scenama Jugoslovenskog dramskog i Narodnog pozorišta, kao i u brojnim filmovima i televizijskim serijama, sve do 10. marta 2023. godine, kada je preminuo u Beogradu u 81. godini. Iza njegovog ozbiljnog i upečatljivog umjetničkog opusa krila se i velika privrženost porodici, a naročito ćerki Sofiji, koju je dobio u 50. godini sa trećom suprugom Mirom.

Sofija Uzunović još kao djevojčica pokazivala je interesovanje za književnost, muziku i umjetnost. Iako je vremenom postalo jasno da je privlači gluma, njen otac u početku nije želeo ni da čuje da izabere isti poziv.

Ipak, Sofija je vremenom izgradila sopstvenu glumačku karijeru. Publika ju je gledala u serijama "Vojna akademija" i "Nemanjići – rađanje kraljevine", dok je igrala i u predstavama Narodnog pozorišta u Beogradu.

Ovako izgleda Sofija:

Izvor: Printscreen/YouTube

Posebno bolan trag na Sofiju i njenu majku ostavio je način na koji su saznale da je glumac preminuo. Sofija je ispričala da je najpre dobila poruku saučešća od drugarice, iako porodicu do tog trenutka niko nije obavijestio o smrti.

"Drugarica mi je izjavila saučešće porukom i bila sam u šoku. Pozvala sam mamu, koja je bila u prodavnici, da pitam da li je tata umro, ni ona nije znala. Kad sam se vratila kući, vidjela sam na televiziji obavještenje o tatinoj smrti", ispričala je Sofija.

Njena majka potom je pozvala Vojnomedicinsku akademiju, gdje je Tanasije bio na intenzivnoj njezi i gdje posjete nisu bile dozvoljene. Tek tada im je ljekar potvrdio da je glumac preminuo.

Prema Sofijinim riječima, rečeno im je da broj telefona njene majke nije mogao u cjelosti da se očita i da se takve vijesti porodici saopštavaju telegramom. Međutim, ni više od tri nedelje nakon njegove smrti telegram nije stigao na njihovu adresu.

"Zbog svega toga obije smo bile u velikom stresu i šoku, to nas je baš potreslo. Da tata nije bio poznata ličnost, ko zna, možda ne bismo ni saznale da je preminuo", zaključila je Sofija.

Poslednji dan koji je proveo sa porodicom

Sofija se prijsetila i poslednjeg dana koji je njen otac proveo kod kuće. Tanasije je tada na kratko pušten sa VMA jer je želeo da vidi suprugu i ćerku.

Kako je ispričala, spustio je glavu na njeno rame, zagrlio je i rekao da bi volio da poživi još malo kako bi proveo dodatno vrijeme sa njima.

Izvor: Kurir/ MONDO