I najmlađa ćerka Anđeline i Breda zvanično skida očevo prezime

Vivien Džoli-Pit odlučila je da skine očevo prezime, baš kao što su to prije nje uradila ostala djeca

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Vivijen Džoli-Pit, najmlađa ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, zvanično je podnela zahtjev da iz svog imena ukloni očevo prezime. Osamnaestogodišnjakinja je tako krenula stopama svoje starije braće i sestara, pa je Višem sudu u Los Anđelesu predala zahtjev da promijeni ime iz Vivijen Maršelin Džoli-Pit u Vivijen Maršelin Džoli, piše Daily Mail

Zvanično zatražila promjenu imena

Kao razlog promjene u sudskim dokumentima navedeni su samo "lični razlozi". Ročište je zakazano za 2. novembar.

Vivijen ni ranije nije u javnosti koristila očevo prezime. U maju 2024. godine, u programu brodvejske predstave "The Outsiders", na kojoj je radila sa majkom kao producentkinja, bila je potpisana samo kao Vivijen Džoli

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Rođena je 2008. godine zajedno sa bratom blizancem Noksom i najmlađa je od šestoro djece bivšeg para. Predstavnici Breda Pita i Anđeline Džoli za sada nisu komentarisali ovaj slučaj.

Nije jedina koja želi da odbaci prezime Pit

Vijest dolazi ubrzo nakon što su i Pitova ćerka Zahara (21) i sin Medoks pokrenuli postupak za uklanjanje očevog prezimena. Tokom juna i jula u listu Los Angeles Daily Journal objavljeni su zakonom propisani oglasi o promjeni imena."Podnosilac zahtjeva Zahara Marli Džoli-Pit podnijela je zahtjev ovom sudu za donošenje rješenja o promjeni imena u Zahara Marli Džoli", stoji u jednoj od objava. Gotovo identičan oglas objavljen je i za Medoksa Čivana Džolija-Pita. Njihova ročišta zakazana su za septembar.

Prema zakonima Kalifornije, osobe koje žele da promene ime moraju četiri nedjelje zaredom u novinama da objavljuju obavještenje o zakazanom ročištu.

I njihova sestra Šajlo (20), prošle godine je zvanično uklonila očevo prezime. Rođena kao Šajlo Nuvel Džoli-Pit, ime je zakonski promijenila u Šajlo Džoli.

Njen advokat Piter Levin tada je za People izjavio da je riječ o "samostalnoj i važnoj odluci donijetoj nakon bolnih događaja", dodavši da je objavljivanje oglasa bilo dio zakonom propisane procedure.

Pitov odnos sa djecom je narušen

Izvor je nedavno za Daily Mail rekao da Bred Pit teško podnosi narušene odnose sa svojom djecom i da smatra kako je "Anđelinina uloga u svemu što se dogodilo vrhunac izdaje".

S druge strane, drugi izvori tvrde da Pit nije odsutan otac kakvim ga često predstavljaju i da želi da obnovi odnos sa djecom.

Napet odnos ima i sa 22-godišnjim sinom Paksom, koji je oca ranije nazvao "šu**om svjetske klase" i optužio ga da su mlađa braća i sestre zbog njega "živjeli u strahu", a jedino dijete slavnog para koje nije promijenilo prezime je drugi blizanac, Noks.

(Mondo.rs)