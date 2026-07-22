Slobodan Boba Živojinović na današnji dan, 23. jula, proslavlja svoj 63. rođendan, a pored sportskih uspjeha, o njemu se pričalo i zbog burnog života

Izvor: MONDO/Matija Popović

Nije tajna da je nekadašnji proslavljeni teniser Slobodan Boba Živojinović svojevremeno bio jedan od najpoželjnijih frajera stare Juge.

Koliko je bio popularan najbolje svjedoči što je na njegov šarm "pala" čak i princeza Dajana, a mnogim damama sa ovih prostora bio je "rak-rana".

Iako je danas 35 godina u skladnom braku sa pjevačicom Lepom Brenom, mnogi su zaboravili da je prije nje druga plavuša ukrala njegovo srce.

Podsjetite se kadrova sa Bobinog i Breninog vjenčanja

Vidi opis Ko je plavokosa bomba koju je Boba Živojinović ljubio prije Brene: Vozio je u fići, a ona ga ostavila kad se proslavio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/ Lepa Brena/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Riječ je o njegovoj prvoj supruzi, Zorici Desnici. Kruna njihove ljubavi bio je sin Filip, a iako je na ovaj odnos kasnije stavljena tačka, Boba nikad na njen račun nije rekao ijednu ružnu riječ, naprotiv.

Poznato je da nekadašnji par i dan-danas ima odličan odnos, sa mnogo poštovanja, a svojevremeno je ispričao i kako je Zorica uticala na njegovu karijeru:

"Desilo se to da sam sa Zoricom, Filipovom mamom otišao u bioskop, a ona je od tate dobila nekog Fiću i auto nije htjeo da upali. Ja sam gurao auto sve do Šumatovca i onda sam joj rekao da tu stane. Ušao sam u kola isčupao sve kablove i rekao sebi neće ovo više biti moj život i tada sam odlučio i krenuo jako te godine. To je bila 1984. i od tad su krenuli moji uspjesi u karijeri", pričao je on o svojoj bivšoj supruzi sa kojom je u odličnim odnosima.

Potom se dotakao i trenutka kada je saznao da će prvi put postati otac.

"Imao sam 21. godinu kada se Filip rodio. Zorica je saznala da je u drugom stanju kada je moj tata preminuo. Moji su bili presrećni, ponavljali su: 'Mali Boba, mali Boba' i tako se sve desilo", rekao je Živojinović u emisiji.

Inače, Zorica je nakon raskida sa Bobom sreću našla kraj bivšeg košarkaša Ive Nakića, poreklom iz Rijeke. Ubrzo se preselila u Ameriku, gdje se posvetila svom prvencu i djeci iz drugog braka.

Pogledajte kako izgledaju Zoričina djeca:



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