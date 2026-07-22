Oženio se najbogatiji Jutjuber na svijetu: Tajno vjenčanje na privatnom ostrvu milionera, isplivali detalji

MrBeast i Tea Bojsen vjenčali su se na privatnom ostrvu Neker, u prisustvu 70 najbližih prijatelja i porodice.

Izvor: Instagram printscreen/thea

Džimi Donaldson poznatiji kao MrBeast vjenčao se sa Teom Bojsen na intimnom vjenčanju na privatnom ostrvu Neker milionera Ričarda Bransona, pred 70 prijatelja i članova porodice. Događaj je počeo 14. jula i trajao je nedelju dana na privatnom ostrvskom odmaralištu.

Nakon nekoliko dana tokom kojih su se gosti družili i uživali u ostrvskim aktivnostima poput kajtsurfovanja i ronjenja na dah (kao i hranjenja lemura i flamingosa koji žive na ostrvu), par je razmijenio zavjete na ceremoniji koju je vodio rukopoloženi sveštenik, ujedno i porodični prijatelj.

Pogledajte kako izgledaju MrBeast i Tea zajedno:

Mlada je nosila haljinu šivenu po mjeri brenda "Nicole + Felicia Couture", dok je Donaldson nosio smokin brenda"Ralph Lauren".

Nakon što su izgovorili zavjete, mladenci su ušli na prijem i odplesali svoj prvi ples uz pjesmu Lejdi Gage i Bruna Marsa "Die With a Smile". Posle noći provedene u igranju uz bend koji je svirao uživo, gosti su se povukli u glavnu kuću kako bi nastavili žurku, za koju se Bojsenova našalila da se uglavnom sastojala od "štreberskih" stvari poput društvenih igara i igara sa kartama.

Donaldson je prvi put upoznao Bojsenovu, takođe gejmerku iz Južne Afrike, 2022. godine kada je posjetio njenu rodnu zemlju. Tokom tog putovanja, otišao je na večeru sa zajedničkim prijateljem koji je pozvao Teu da im se pridruži.

"Kada sam ga upoznala, bila sam prilično iznenađena koliko je prizemljen, ali i koliko je inteligentan. Mislila sam da su jutjuberi samo neka vrsta persone, ali kada sam ga upoznala, iznenadila sam se kada sam vidjela da je on zapravo fin momak. Nije sjedio tamo sa nadmenim egom"

Ovako izgleda izabranica najpozantijeg jutjubera:

MrBeast je zatim zaprosio Teu na Božić 2024. godine u njihovom domu, okružen njihovim porodicama koje su bile upućene u iznenađenje.

"Namjerno sam ispustio veliku kutiju kako bih napravio buku prije nego što sam joj uručio pravi poklon u kom se nalazio prsten. A onda sam kleknuo na jedno koljeno i zaprosio je", prisjetio se on.

Uprkos tome što je jedan od najpopularnijih i najplaćenijih kreatora sadržaja, MrBeast je u to vrijeme izjavio da nije želio da njegov veliki dan bude u žiži javnosti, bez ikakvih kamera osim njihovog profesionalnog fotografa sa vjenčanja.

"Ovo će definitivno biti više za porodicu i prijatelje svakako privatnije. Biće to savršen način da odvojimo malo vremena i uživamo."