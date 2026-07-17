Haland nije znao ko je Tom Holand pa mu ignorisao poruku: Na kraju ipak prihvatio poziv na večeru

Erling Haland ignorisao je poruku Toma Holanda jer nije znao ko je on. Poslije glumčevog gostovanja kod Džimija Falona prihvatio je poziv na večeru.

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Jedna neodgovorena poruka na instagramu neočekivano je povezala dvije velike zvijezde iz potpuno različitih svijetova. Erling Haland konačno je prihvatio poziv Toma Holanda na večeru, ali tek nakon što je glumac pred milionskim auditorijumom otkrio da ga je norveški fudbaler svojevremeno potpuno ignorisao.

Zvijezda filmova o Spajdermenu ispričala je ovu nesvakidašnju anegdotu tokom gostovanja u emisiji „Večerašnji šou sa Džimijem Falonom“. Snimak razgovora ubrzo je postao viralan, stigao i do Halanda, a fudbaler je potom odlučio da ispravi propust.

„Poziv na večeru je prihvaćen. Malo kasnim. Samo reci gdje“, napisao je Haland u komentaru ispod snimka i označio Holanda.

Erling Haland iz Amerike doneo prepariranog rakuna

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Susret u Monaku koji se nije dogodio

Sve je počelo tokom trke Formule 1 za Veliku nagradu Monaka u junu. Holand je iz svog apartmana primijetio Halanda u susjednom prostoru za goste i odlučio da mu se javi preko Instagrama.

Glumac je želio da pozove fudbalera na večeru, ali odgovor nikada nije stigao. U razgovoru sa Falonom našalio se da su takva iskustva korisna za glumce jer ih podsjećaju da slava ne znači da će baš svako znati ko su.

Nije dobio ni kratko objašnjenje, izvinjenje ili poruku da je Haland zauzet. Kako je kroz smijeh ispričao, sa druge strane nije stiglo baš ništa.

Haland mislio da mu piše nepoznat čovjek

Tom Holand na promociji filma The Crowded Room

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Razlog za ćutanje bio je mnogo jednostavniji nego što se u prvi mah činilo. Haland je kasnije priznao da nije prepoznao ime poznatog glumca, jer rijetko gleda filmove.

Kada je ugledao poruku sa pozivom na večeru, zaključio je da mu se javlja potpuno nepoznata osoba i zato nije želio da odgovori.

„Ne gledam mnogo filmove, pa nemam predstavu ko su ti ljudi“, objasnio je norveški reprezentativac u emisiji „A-laget“, priznajući da mu je cijela situacija sada pomalo neprijatna.



