Na premijeri dokumentarnog filma Novaka Đokovića, Ana Vintur je, kao i uvijek, nosila tamne naočare za sunce. Zašto ih globalna direktorka uredništva "Voga" nikada ne skida, čak i kada mnogi pomisle da je ovo odraz nekulture?

Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Novak Đoković u Njujorku je održao premijeru svog dokumentarnog filma pod nazivom "Novak Đoković - zimski vuk". Njegov filmski prvijenac biće prvi put dostupan 20. avgusta na platformi Prime Video. Premijera je održana mjesec dana prije početka prikazivanja i okupila je najveće svjetske zvijezde.

Vidi opis Ana Vintur ni kod Đokovića ne skida naočare: Mnogi misle da je nevaspitana, a niko ne zna istinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Matt Roberts / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Među prisutnima je i Ana Vintur, globalna urednica najpoznatijeg modnog časopisa "Vog". Kao prozvana "kraljica mode", Ana Vintur je i ovog puta bila na visini svog modnog zadatka. Ipak, njen najpoznatiji modni detalj ponovo su bile velike tamne naočare za sunce.

Zašto Ana Vintur ni na Đokovićevoj premijeri ne skida naočare?

Urednica je u više navrata uslikana na važnim događajima sa crnim naočarima koje joj prekrivaju lice. Nevažno je ko stoji pred njom, njene naočare ostaju na njenom licu. Iako se nošenje naočara na društvenim događanjima, pogotovo dok se pozdravljate sa ljudima smatra nepristojnim, za ovu naviku Ana Vintur ima dobar razlog.

Vidi opis Ana Vintur ni kod Đokovića ne skida naočare: Mnogi misle da je nevaspitana, a niko ne zna istinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matt Roberts / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Matt Roberts / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"One mi pomažu da vidim i ne vidim. Da budem viđena i da ne budem viđena. To je, moglo bi se reći, moj rekvizit", rekla je jednom prilikom, ne objašnjavajući više od toga.

U modnoj industriji poznata je po beskompromisnosti i teškoj naravi, pa naočare nosi kao lični oklop. Isticala je da joj one pomažu da ostane zagonetna, da prikrije svoje reakcije tokom revija, važnih sastanaka ili, u ovom slučaju, premijere Đokovićevog filma. Na taj način, Ana zadržava psihološku prednost nad svima u prostoriji.

Osim toga, ako mora negdje da bude rano ujutru, naočare koristi kako bi prikrila umor ili nenašminkano lice. Iako je kroz godine izgradila strogu i gotovo nedodirljivu reputaciju, Ana odbacuje tvrdnje da se ljudi u njenom okruženju plaše da joj kažu "ne".

"To je apsolutna neistina. Često mi kažu 'ne' i to je sasvim u redu. 'Ne' je divna riječ", rekla je.

(MONDO)