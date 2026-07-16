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"Moja mačketina": Jelisaveta Orašanin pozirala u miniću, Pavle Mensur odmah reagovao (Foto)

"Moja mačketina": Jelisaveta Orašanin pozirala u miniću, Pavle Mensur odmah reagovao (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Jelisaveta Orašanin podijelila slike sa Balija

"Moja mačketina": Jelisaveta Orašanin pozirala u miniću, Pavle Mensur odmah reagovao (Foto) Izvor: IG jagodenamagli

Jelisaveta Orašanin odmor je započela na Adi sa Pavlom Mensurom, nakon čega je svoju djecu odvela na Bali. Petra i Bogdan uživaju u ljepotama Balija, a Jelisaveta ne prestaje da oduševljava fotografijama sa ovog putovanja.

U moru fotografija na kojima ne krije koliko uživa u vremenu koje provodi sa svojim naslednicima, jedna od tema svakako je i besprekoran izgled Jelisavete Orašanin, koja se nedavno razvela od dugogodišnjeg supruga Miloša Teodosića i otpočela vezu sa kolegom Pavlom Mensurom.

Na poslednjim fotografijama Jelisaveta je pozirala u mini suknjici i topu u istom printu, a u prvi plan istakla je pločice na besprekorno izvajanom stomaku i duge noge bez grama viška.

Pogledajte:

Koleginica i prijateljica Tijana Marković među prvima je prokomentarisala ove fotografije uz komentar "Mačketina moja", ističući kako dobro Jelisaveta izgleda.

Na ove kadrove nije ostao imun ni Mensur koji je odmah reagovao i lajkovao joj objavu

Tagovi

jelisaveta orašanin slike

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