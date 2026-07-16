Poznata manekenka udala se u 61. godini: Glumila u Kusturičinom filmu, sada promoviše prirodno starenje

Lijepa manekenka Paulina Poriškova odlučila se za nesvakidašnju venčanicu, unikatan model koji "teče kao voda" zahvaljujući svjetlosivim i srebrnim nijansama.

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Dvije slavne manekenke, koje su u zlatno doba modelinga harale pistama, osvajale kreatore, fotografe, naslovne strane, svijet, usput slomivši mnoga srca, ovog ljeta su odlučile da okrenu novu stranicu života i stanu na "ludi kamen". Eva Hercigova i Paulina Poriškova, modne ikone češkog porekla, skoro u isto vrijeme su izgovorile sudbonosno "da", i obje su se odlučile za romantičnu Italiju.

Karijeru je počela rano, sa jedva 15 godina, a zahvaljujući upečatljivim, slovenskim crtama lica, vrlo brzo je pronašla svoje mjesto u modnoj industriji, u kojoj već decenijama važi za ikonu. Naslovne strane prestižnih magazina, editorijale, revije i reklamne kampanje nemoguće je izbrojati. Možda se sjećate i da je Paulina Poriškova (61) igrala u Kusturičinom ostvarenju "Arizona Dream" uz Džonija Depa i Džerija Luisa?

Čuvena manekenka, koja s pravom nosi titulu jedne od najljepših žena i vrlo glasno se suprotstavlja teroru ljepote i vječne mladosti, insistirajući na prirodnom izgledu, rođena je u češkom gradiću Prostjetov, ali je još kao dijete sa roditeljima emigrirala u Švedsku. Prve modne korake napravila je u Parizu, da bi osamdesetih postala jedan od najtraženijih modela, 1988. i najplaćeniji, pošto je sa kozmetičkom imperijom Estee Lauder dogovorila posao vrijedan za ono vrijeme nevjerovatnih šest miliona dolara.

Danas je poznata i po otvorenom zalaganju za prirodno starenje, po rušenju stereotipa i borbi protiv ejdžizma. Svoja razmišljanja i životnu priču pretočila je u knjigu eseja pod nazivom "Bez filtera: Dobra, loša, lijepa", a aktivna je i na Instagramu, gdje insistira na fotografijama na kojima se jasno vide sve bore koje je zaradila tokom životnog puta, mada ne preza ni od provokativnijih varijanti, dokazujući da i na početku sedme decenije može da se nosi sa mnogo mlađim koleginicama.

Evo kako izgleda danas:

Upravo su zahvaljujući društvenim mrežama njeni fanovi saznali da se – udala. Budući da je vjenčanje održano u Italiji, prvo im je objasnila da je to za strance prilično složen proces, te da im je za prikupljanje potrebnih dokumenata trebalo sedam mjeseci. No, vrijedilo je. Snimci sa romantičnog slavlja otkrivaju da je Paulina Poriškova zaista pronašla sreću pored Džefa Grinstajna, s kojim je u vezi poslednje tri godine.

Više puta je za medije govorila o emotivnom krahu koji je prošla nakon razvoda od sada pokojnog Rika Okaseka, frontmena grupe "The Cars", s kojim je bila u braku skoro tri decenije. S njim je dobila sinove Džonatana (32) i Olivera (28).

"Dugo sam bila sama, pokušavajući da prebrodim osjećaj da nisam vredna ljubavi", napisala je u jednoj objavi. A onda je u njen život ušao Grinstajn, poznati američki scenarista, reditelj i televizijski producent, i sve se promijenilo, toliko da nije dugo razmišljala kada ju je zaprosio.

Zavete su razmijenili 3. jula u Italiji, u opštini na obali jezera Orta San Đulio, dok je slavlje održano u obližnjoj vili Krepi. Mlada je razbila tradicionalna pravila – umjesto klasične bele vjenčanice nosila je unikatnu, svjetlosivu couture haljinu brenda House of Gilles, sa dubokim dekolteom i raskošnim velom od tila. Želela je da model "teče poput vode" i da se svetlucavi srebrni tonovi uklope sa njenom sijedom kosom, na koju je veoma ponosna.

Dok je prilazila improvizovanom oltaru na terasi gradske kuće s pogledom na jezero, njeni sinovi su na gitari i violini svirali Dvoržakovu "Vltavu". Paulina i Džef pročitali su zavjete, ostavili "autograme" kod matičara, krunisali ceremoniju poljupcem i poveli svoje goste u vilu, gdje su otvorili slavlje plešući uz omiljenu baladu "Moon River".

Kako je čuvena manenka istakla za Vogue, "dobila je vjenčanje o kakvom je oduvek maštala i partnera o kakvom je oduvijek sanjala, a isto važi i za drugu stranu".

Izvor: Žena.blic/ MONDO