Svetlana Ceca Ražnatović otkriva da je Nenad Knežević Knez autor tri njene najpoznatije pjesme, uključujući "Mrtvo more".

Izvor: Kurir TV/Printscreen/MN Press

Svetlana Ceca Ražnatović vlasnica je mnogih hitova i one najveće uglavnom joj je napisala legendarna Marina Tucaković. Međutim, malo ko zna da je upravo Nenad Knežević Knez autor, čak, tri njena evergrina.

"On mi je napisao 'Mrtvo more', 'Znam' i 'Usnule lepotice'. Ponosna sam na te pjesme, baš kao i Knez", rekla je Ceca Ražnatović.

Podsjetite se kako je Ceca nekada izgledala:

Vidi opis Od njega je Arkan tražio da Ceci napiše 3 velika hita koja se i danas pjevaju: Isplivala istina nakon 30 godina Ceca Ražnatović Idi dok si mlad Ceca Ražnatović i Arkan sa starog snimka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Radio Zaustavi Vreme Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Mihailo Gentleman Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: printscreen/tiktok/tracariicatv Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: printscreen/tiktok/tracariicatv Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Youtube / Ceca Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Youtube printscreen / www.bh-info.com Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: EPA PHOTO EPA/SASA STANKOVIC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printscreen YouTube/RUDAR 7 Br. slika: 12 12 / 12 AD

Arkan ga je volio

Knez je jednom prilikom govorio o druženju, ali i saradnji sa Cecom.

"Počeli smo tako što smo se privatno družili, mene je Arkan nekako stvarno da kažem gotivio. On je volio da kaže 'Ti si Njegoš za muziku', to mi je bilo simpatično. Onda je rekao 'Ajde što ti ne bi uradio nešto za moju Cecu' i naravno da sam imao tu dozu odgovornosti da to bude dobro, ali sam radio po nekom svom ličnom senzibilitetu i prosto je bilo ako se njoj dopadne - super, ako ne nikom ništa ja sam dao neki svoj maksimum. Potpuno opušteno. Oni su to čuli odma, njima je to bilo na prvu to sjajno i super, Futa je radio aranžmane, tako da sam se u tom periodu jako, jako puno družio i sa Marinom i sa Futom. Marina je kasnije meni uradila mnoge neke predivne tekstove", ispričai je Knez.

Napisao i najveći hit grupe "Fanky G"

Nenad Knežević Knez je autorski potpisao brojne pop hitove za svoju solo karijeru, bend Visoka frekvencija, kao i pojedine poznate numere za druge izvođače.

Za grupu Funky G, Nenad Knežević Knez je na samom početku njihove karijere napisao i komponovao pjesmu "Ova noć". Ta numera se našla na njihovom debi albumu Samo u snu iz 1994. godine. Knez je ujedno bio i gostujući vokal u ovoj pjesmi, dok je tekst napisao Milan Bojanić (član tadašnje grupe Tap 011).

Takođe, autor je muzike njihovog legendarnog hita "Samo u snu", koji ih je preko noći lansirao u sam vrh domaće dens scene.