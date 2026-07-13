"Sve sam dao da je odvratim od prostitucije": Aca Amadeus ovako pokušao da skloni ćerku sa sajta za odrasle

Muzičar Aca Amadeus oglasio se za domaće medije nakon saznanja da mu ćerka Vaska ima profil na sajtu za odrasle, a evo šta je ona rekla za MONDO.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show/Kurir/Privatna arhiva

Prije više od nedelju dana se saznalo da ćerka muzičara prodaje eksplicitne fotografije, a javnost je ostala u šoku.

Aca Amadeus je dao komentar na saznanje da mu ćerka Vaska ima profil na sajtu za odrasle, u kom je osudio njen potez, ali i bivšu suprugu Snežanu koja to navodno odobrava sve.

Evo kako izgleda Acina bivša supruga:

"Pokloniću joj restoran da radi"

Muzičar je danas za Informer otkrio šta je sve ponudio ćerki kako bi izbrisala profil.

- Sve sam dao od sebe da svoje dijete odvratim od prostitucije OnlyFans-u. Međutim, ne mogu, jer njena majka i ljudi oko nje to podržavaju, pošto su tu dobre pare. Za sada je to fetiš na stopala, a onda će krenuti da objavljuje grudi, zadnjicu i tako dalje, jer su tamo dosta veće pare. Ne znam šta da radim. Pokušao sam čak i da joj poklonim restoran koji imam ovde u Blacu, da ima kompletan posao, da moje dijete ima šta da radi - rekao je Aca za Informer pa dodao:

- Pokušavam na sve načine da to riješim i nadam se da će se to riješiti onako kako Bog kaže. Valjda će Bog sve to lijepo namjestiti da se to dijete spasi.

Inače, Vaska Stanimirović na popularnom sajtu za odrasle ima profil, na kome prikazuje svoja stopala, budući da su joj ciljna grupa ljudi koji imaju fetiš na ista.

Pogledajte još slika u galeriji:

Podsjetimo, muzičar se juče po prvi put oglasio za Informer o ovoj temi.

- Šta da vam kažem, nisam šokiran, ali sam zgrožen! Kada sam pričao da Vaska ima afinitete prema se*s industriji svi su mislili da sam lud. Evo, sada je sama sebi pucala u nogu sa ovom sramotom. Ona jeste punoljetna, ali bih se svakako osvrnuo na njenu majku koja sve to podržava i aminuje. Strašno! Posle narod po meni osipa drvlje i kamenje jer sam kao otac izrazio zabrinutost za svoje dijete. Kakva je to majka? Šalju mi ljudi slike njenih objava, okrece mi se želudac. Bruka i sramota - rekao je Aca za Informer, pa dodao:

- Trudio sam se da zadržim porodicu na okupu, priznajem, nisam bio cvjećka, ali sam bio muž i otac koji im je pružio sve u životu. Je l' ona razmišlja da sutra treba da se uda i ima djecu? Ko će normalan posle svega da se zabavlja sa njom? Majka ne vodi računa, dijete ima 130 kilograma, ne kupa se i ne izlazi iz kuće. Dalje ne želim da nagađam… Bog zna šta se sve dešava tamo - zaključio je Stanimirović.