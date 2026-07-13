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Desingerica nam otkrio da li sprema duet sa 2soma: Priznao nam zašto sa nekim kolegama nije pristao da radi

Desingerica nam otkrio da li sprema duet sa 2soma: Priznao nam zašto sa nekim kolegama nije pristao da radi

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
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Dragomir Despić Desingerica otkriva planove za budućnost i mogućnost saradnje sa reperom 2soma.

Desingerica nam otkrio da li sprema duet sa 2soma: Priznao nam zašto sa nekim kolegama nije pristao da radi Izvor: MONDO

Jedan od najtraženijih repera na Balkanu, Dragomir Despić Desingerica, govorio je pred našim kamerama o planovima za naredni period i novitetima u karijeri.

Tom prilikom, reper je prokomentarisao navode o saradnji sa mlađim kolegom i otkrio da li publika uskoro može da očekuje zajednički duet sa reperom 2soma, koji trenutno važi za jedno od najaktuelnijih imena na sceni.

Pogledajte fotografije 2soma:

"Za sve postoji mogućnost. To sam pričao i kroz 'Pinkove zvezde' i za druge stvari. Spontano vodim posao i kod mene se stvari samo dešavaju. Nikada nisam gledao neke stvari planirano, samo gledam da li su dobri projekat i pjesma. Nikada nisam gledao nečiji status. Da li je neko niže od mene, tu na mom nivou. Da sam gledao sada bih već uradio duete sa našim najvećim imenima, a imam mogućnosti.

Pogledajte

13:31
Desingerica o sujeti i ljubomori u Pinkovim zvezdama
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Otkrio da li su mu najveće zvezde sa naše estrade nudile duete.

"Jesu i to će se desiti ako bude dobar projekat. Nema na silu. Vidjećemo, niko nema 100 godina, neće niko sjutra da umre", rekao je reper.

Tagovi

Dragomir Despić Desingerica duet

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