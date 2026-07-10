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Poznato gde će počivati Andrija Bajić: Mala Cana u šoku na komemoraciji, nema zajedničkih fotografija

Poznato gde će počivati Andrija Bajić: Mala Cana u šoku na komemoraciji, nema zajedničkih fotografija

Autori Jelena Sitarica Autori Ana Živančević
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Danas se održava komemoracija proslavljenom umetniku Andriji Bajiću.

Poznato gde će počivati Andrija Bajić: Mala Cana u šoku na komemoraciji, nema zajedničkih fotografija Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni narodni pevač Andrija Bajić, preminuo je pre nekoliko dana od posledica zdravstvenih komplikacija nakon moždanog udara, a danas se, 10. jula 2026. godine, održava i komemoracija u njegovu čast. 

Svetalana Bajić poznatija kao Mala Cana prva je stigla u dvoranu, a potom se slomila kada je videla fotografiju pokojnog supruga. 

"Čekaj me ja ću da dođem. Štitio si me i čuvao od svih, hvala ti na tome. Branio si me od svih. Bio si ponosan na mene, govorio si: 'Moja lepa ženica'. Oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu, Andrija, ne mogu da idem Devojački bunar u tu kuću, ne mogu da uđem dušo. Kod kume sam moje Jasmine i kod kuma koji te je brijao u bolnici, oni me čuvaju i paze".

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Mala Cana rida na komemoraciji Andriji Bajiću
Izvor: MONDO/Stefan Stojanović
Izvor: MONDO/Stefan Stojanović

Udovica pevača je potom otkrila i da će Andrija Bajić počivati u Aleji zaslužnih građana.

"Mogli smo još, nije ti bilo vreme, godine su broj, ali sve što sam se borila, kao i do sada, za sve, da ti se uradi komemoracija, da budeš sahranjen u Aleji, da mogu slobodno da mogu slobodno da dođem da plačem. Da niko ne može da mi zabrani da te oplakujem svaki dan, živote moj, srećo moja", uz suze je govorila Mala Cana koja je potom doživela šok što nigde nema zajedničkih fotografija nje i Andrije Bajića. 

"Sram ih bilo, nijednu našu sliku nisu mi tražili.", besno je rekla. 

Poslušajte:

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Mala Cana besna jer nema njihovih zajednuckih fotografija
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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