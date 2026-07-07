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Žena Ljubiše Samardžića napustila porodičnu kuću: Saznalo se u kakvim je zapravo odnosima sa ćerkom i zetom

Žena Ljubiše Samardžića napustila porodičnu kuću: Saznalo se u kakvim je zapravo odnosima sa ćerkom i zetom

Autor Đorđe Milošević
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Mira se preselila u jednu od obližnjih ulica, ali je i dalje svakodnevno prisutna u starom kraju.

Žena Ljubiše Samardžića napustila porodičnu kuću: Saznalo se u kakvim je zapravo odnosima sa ćerkom Izvor: Milos Rafailovic/© ATA Images, all rights reserved

Navršilo se osam godina od smrti legendarnog glumca Ljubiše Samardžića, ali sjećanje na njega u njegovom komšiluku i dalje ne bledi.

Komšije ga pamte kao izuzetno finog, dobrodušnog i prizemnog čovjeka koji je uvijek bio nasmijan, volio pse i bio spreman za razgovor, ne pokazujući nikada da se "uzvijezdio" uprkos velikoj slavi.

Iako su mnogi pretpostavljali da njegova supruga Mira i dalje boravi u staroj porodičnoj kući, situacija je danas nešto drugačija. U kući u kojoj je čuveni glumac živio, danas stanuju njegova ćerka, zet i unuka.

Mira se preselila u jednu od obližnjih ulica, ali je i dalje svakodnevno prisutna u starom kraju.

Komšije ističu da ona stalno šeta tuda, uvijek se javi i redovno posjećuje svoju porodicu, a nedavno je u starom domu organizovano i veliko slavlje povodom udaje unuke, u kojem je učestvovao i komšiluk.

Ljubiša i Mira imali su izuzetno lijep, skladan i stabilan brak. Zajedno su prebrodili i najveću životnu tragediju kada im se razbolio i preminuo stariji sin Dragan, što su podnijeli veoma hrabro.

Izvor: Blic/ Mondo

Tagovi

ljubiša samardžić žena

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