Mira se preselila u jednu od obližnjih ulica, ali je i dalje svakodnevno prisutna u starom kraju.
Navršilo se osam godina od smrti legendarnog glumca Ljubiše Samardžića, ali sjećanje na njega u njegovom komšiluku i dalje ne bledi.
Komšije ga pamte kao izuzetno finog, dobrodušnog i prizemnog čovjeka koji je uvijek bio nasmijan, volio pse i bio spreman za razgovor, ne pokazujući nikada da se "uzvijezdio" uprkos velikoj slavi.
Žena Ljubiše Samardžića napustila porodičnu kuću: Saznalo se u kakvim je zapravo odnosima sa ćerkom i zetom
Iako su mnogi pretpostavljali da njegova supruga Mira i dalje boravi u staroj porodičnoj kući, situacija je danas nešto drugačija. U kući u kojoj je čuveni glumac živio, danas stanuju njegova ćerka, zet i unuka.
Mira se preselila u jednu od obližnjih ulica, ali je i dalje svakodnevno prisutna u starom kraju.
Komšije ističu da ona stalno šeta tuda, uvijek se javi i redovno posjećuje svoju porodicu, a nedavno je u starom domu organizovano i veliko slavlje povodom udaje unuke, u kojem je učestvovao i komšiluk.
Žena Ljubiše Samardžića napustila porodičnu kuću: Saznalo se u kakvim je zapravo odnosima sa ćerkom i zetom
Nakon jake glavobolje uzrokovane tumorom na mozgu, Ljubiši Samardžiću se naglo pogoršalo zdravstveno stanje.
Ljubiša i Mira imali su izuzetno lijep, skladan i stabilan brak. Zajedno su prebrodili i najveću životnu tragediju kada im se razbolio i preminuo stariji sin Dragan, što su podnijeli veoma hrabro.
Izvor: Blic/ Mondo