Mira se preselila u jednu od obližnjih ulica, ali je i dalje svakodnevno prisutna u starom kraju.

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Navršilo se osam godina od smrti legendarnog glumca Ljubiše Samardžića, ali sjećanje na njega u njegovom komšiluku i dalje ne bledi.

Komšije ga pamte kao izuzetno finog, dobrodušnog i prizemnog čovjeka koji je uvijek bio nasmijan, volio pse i bio spreman za razgovor, ne pokazujući nikada da se "uzvijezdio" uprkos velikoj slavi.

Vidi opis Žena Ljubiše Samardžića napustila porodičnu kuću: Saznalo se u kakvim je zapravo odnosima sa ćerkom i zetom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ Sve što mi pripada - Zvanični kanal Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Sve što mi pripada - Zvanični kanal Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Sve što mi pripada - Zvanični kanal Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/ Sve što mi pripada - Zvanični kanal Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Sve što mi pripada - Zvanični kanal Br. slika: 5 5 / 5

Iako su mnogi pretpostavljali da njegova supruga Mira i dalje boravi u staroj porodičnoj kući, situacija je danas nešto drugačija. U kući u kojoj je čuveni glumac živio, danas stanuju njegova ćerka, zet i unuka.

Mira se preselila u jednu od obližnjih ulica, ali je i dalje svakodnevno prisutna u starom kraju.

Komšije ističu da ona stalno šeta tuda, uvijek se javi i redovno posjećuje svoju porodicu, a nedavno je u starom domu organizovano i veliko slavlje povodom udaje unuke, u kojem je učestvovao i komšiluk.

Vidi opis Žena Ljubiše Samardžića napustila porodičnu kuću: Saznalo se u kakvim je zapravo odnosima sa ćerkom i zetom Nakon jake glavobolje uzrokovane tumorom na mozgu, Ljubiši Samardžiću se naglo pogoršalo zdravstveno stanje. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Milos Rafailovic/© ATA Images, all rights reserved Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Sve što mi pripada - Zvanični kanal Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 4 4 / 4

Ljubiša i Mira imali su izuzetno lijep, skladan i stabilan brak. Zajedno su prebrodili i najveću životnu tragediju kada im se razbolio i preminuo stariji sin Dragan, što su podnijeli veoma hrabro.

Izvor: Blic/ Mondo