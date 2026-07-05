Evo koliko je koštalo vjenčanje Tejlor Svift: Zaustavili saobraćaj u Njujorku, za sve iskeširali masnu cifru

Tejlor Svift i Trevis Kels organizovali su spektakularno vjenčanje u Medison Skver Gardenu, a sada su isplivali detalji.

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Kao što se nagađalo nedjeljama unazad, Tejlor Svift je rekla "da" sportisti Travisu Kelsiju na Dan nezavisnosti 4.jula, a zobg gala fešte zatvoren je centar Njujorka.

Sa više od tri decenije iskustva u industriji organizacije događaja, poznati dizajner i producent događaja Edvard Peroti (60), koji je realizovao više od 2.000 događaja širom svijeta ukupne vrijednosti veće od 150 miliona dolara, otkrio je za "People" šta je sve potrebno da bi se organizovalo vjenčanje ovakvih razmjera, kao što je to vjenčanje Tejlor i Trevisa.

Iako Peroti lično nije organizovao događaj u Medison Skver Gardenu, radio je sa zvijezdama poput Arijane Grande i Nika Džonasa na nekim od najpoznatijih svetskih lokacija, uključujući Luvr, Palatu Versaj, Baziliku Cisternu u Istanbulu i Kineski zid.

"Znamo da će sve izgledati prelijepo. Znamo da će fotografije biti nevjerovatne. Ali kada imate ovakvu lokaciju, možda mislite da je 1.000 gostiju mnogo za jedno vjenčanje. Nije. Ne kada imate pod arene ili stadiona koji može da primi 20.000, 30.000 ili čak 45.000 ljudi."

Naravno, pretvaranje jedne od najpoznatijih svjetskih arena u prostor za vjenčanje nije nimalo jeftino. Na pitanje koliko obično košta iznajmljivanje stadiona na nekoliko dana, Peroti procjenjuje:

"Blizu milion dolara dnevno."

Leaked footage shows astonishing first look INSIDE Taylor Swift and Travis Kelce's wedding: See the bride's aisle, altar and couple's personal touches as A-listers vanish through MSG castle's 'magic doors'https://t.co/oeBbb76ygn — Daily Mail (@DailyMail)July 4, 2026

Ali to je tek početak. "Ne dobijate praznu zgradu. Govorimo o objektu starom 58 godina, u čijem su betonu i sjedištima utkani duh i miris Njujorka. Tu je 58 godina mirisa hot-dogova, svježe prženog pomfrita i prosutog piva."

Međutim, atmosfera same arene samo je jedan dio priče. Peroti kaže da su logistički izazovi iza kulisa podjednako veliki.

"Većina stadiona funkcioniše uz sindikate, pa morate da uskladite rad sa sindikalnim radnicima i, naravno, da ih platite. Sve to pokreće lavinu dodatnih troškova o kojima većina ljudi uopšte ne razmišlja."

Kada se uračunaju radna snaga, bina, cvijeće, rasvjeta, ketering, prevoz i izrada svih elemenata po mjeri, Peroti smatra da bi ukupan budžet za vjenčanje mogao da dostigne ogromnu cifru.

"Negde između 35 i 50 miliona dolara", kaže on.

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Car with a license plate that says "JUST&T MRD" spotted being removed from MSG following Taylor Swift & Travis Kelce's weddingpic.twitter.com/Y198WNJcAI — Page Six (@PageSix)July 4, 2026

Čak i posluživanje večere predstavlja poseban izazov.

"Nije važno koliko vrhunskog keteringa ili šefova kuhinje imate", kaže Peroti. "I dalje je ogroman logistički izazov poslužiti hranu na tom nivou, dopremiti je do gostiju na pravi način i na odgovarajućoj temperaturi."

Ipak, Peroti ističe da neograničen budžet nije ono što neki događaj čini nezaboravnim. Prema njegovim riječima, najveći izazov nije ukrašavanje prostora, već stvaranje osjećaja intimnosti.

"Radite na ogromnom podu arene, a iznad vas je nevjerovatno visok plafon koji doslovno proguta zvuk. Tu je i ogromna količina somotskih zavjesa koje bi bile potrebne da prekriju tribine i sakriju ih od pogleda."

Kako kaže, rasveta postaje jedno od najmoćnijih oružja produkcijskog tima.

"Nevjerovatno je šta rasveta može da uradi. Ona je zaista najveći trik u produkciji. Ali u ovakvom prostoru morate da iskoristite sve mogućnosti. Potrebni su spektakularni cvetni aranžmani, impresivne dekoracije od živog bilja i elementi koji će vizuelno 'spustiti' plafon kako bi gosti, dok sjede za stolovima, imali osjećaj mnogo veće intimnosti."