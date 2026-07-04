Top 5 najboljih ex-Yu rok pesama: Zbog velikog hita pevač napustio bend, a Čola odbio da snimi ovu numeru

Iako je bivša Juga iznedrila na stotine bezvremenskih hitova, ovih pet pesama i danas imaju posebnu magiju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Napraviti listu od samo pet najboljih rok pesama iz bivše Jugoslavije zvuči kao nemoguća misija. Regionalna scena je tokom zlatnih decenija iznedrila toliko genijalnih bendova, neverovatnih autora i bezvremenskih hitova da bi i lista od top 100 bila tesna. Svaka generacija ima svoje favorite, a svaka pesma nosi neku svoju priču i sećanja.

Ipak, iako je izbor bio pakleno težak, izdvojili smo pet numera koje su preživele test vremena, prenele se s kolena na koleno i bez kojih i danas ne može da prođe nijedna dobra svirka, ekskurzija ili sedeljka.

Bijelo dugme - "Lipe cvatu"

Čuvena pesma grupe Bijelo dugme objavljena je 1984. godine na njihovom istoimenom albumu. Iako se i dan-danas peva na svakom okupljanju, zanimljivo je da je ova numera, između ostalog, bila glavni razlog zbog kog je Željko Bebek napustio bend. Naime, kako je decenijama kasnije priznao, slavni pevač nije mogao da "svari" novi zvuk grupe, ali ni kontroverzni tekst pesme "Lipe cvatu".

"Zauzeo sam oštar stav i rekao Goranu: 'Idemo u novi projekat, ali ovakve poteze više neću tolerisati. Bude li toga, izaći ću iz benda.' I onda je došao projekat s pesmama koje nisam mogao svariti, poput 'Lipe cvatu' sa stihom 'Ravna ti je Jugoslavija', posebno što je u političkom smislu na ovim prostorima došlo do jako ozbiljnih previranja. Nikada se pre u istoriji nije dogodilo da se iz socijalizma ide u kapitalizam. U to vreme počeo se polako nazirati i dolazak svojevrsne kataklizme, pri čemu nisam želeo da određujem stranu, nijednom rečju, nijednom pesmom, a pogotovo nisam želeo da budem u funkciji nekog sastava kom nikada nisam pripadao. Taj status nisam želeo da menjam i zato je došlo do narušavanja odnosa u bendu i rasprave koja je završila kako je završila", izjavio je svojevremeno Željko Bebek.

Umesto Bebeka, koji je napustio bend, veliki hit je otpevao Alen Islamović. On se svojevremeno prisetio kako je nastala pesma.

"Znam da su 'Lipe cvatu' nastale u Severnoj Makedoniji gde je Goran bio u nekim albanskim kafanama i čuo je kako ljudi interesantno sviraju, pa mu je došla ideja da napravi 'Lipe cvatu'. Tako da je to bogatstvo što Bijelo Dugme ima, lepeza pesama da ti pamet stane. Jer bilo koju pesmu da krenemo izvoditi, svi pevaju s nama. Ali pevaju i ove nove generacije. To je fascinantno", naveo je Alen Islamović.

Bajaga i Instruktori - "Tišina"

Kada se priča o ex-Yu rok sceni, ime Momčila Bajagića Bajage i njegovih Instruktora nezaobilazno je na svakoj listi. Među stotinama hitova koje je ovaj legendarni kantautor stvorio, pesma "Tišina" zauzima posebno mesto u istoriji regionalne muzike.

Objavljena 1988. godine na kultnom albumu "Prodavnica tajni", ova numera je u startu osvojila publiku svojom prepoznatljivom, melanhočnom atmosferom i tekstom u kojem se svako bar jednom pronašao.

Čuveni kantautor je svojevremeno otkrio da je "Tišina" nastala na Tajlandu.

"Pesma 'Tišina' je nastala na Tajlandu. Svirao sam gitaru i to neku lošiju, pošto nije bilo druge i na njoj sam napravio temu. Tek posle nekoliko meseci napisao sam muziku i tekst. Nije zapravo bilo nekih neobičnih priča kako su neke od njih nastajale, ali se događalo recimo da napišem pesmu za neku predstavu, predstava se nikad ne postavi, a pesma ostane. Ili napravim pesmu za film, on se ne snimi, a ja pesmu objavim i ona prođe dobro", ispričao je Bajaga.

Riblja čorba - "Kad hodaš"

"Kad hodaš" grupe Riblja čorba. Objavljena 1984. godine na albumu "Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju", ova numera je odavno prerasla okvire običnog hita i postala definicija bezvremenske rok balade.

Zanimljivo je da iza ove numere stoji čuveni gitarista Momčilo Bajagić Bajaga, koji ju je napisao neposredno pre nego što će napustiti Čorbu i osnovati svoj bend. Ipak, neponovljivi, hrapavi glas Bore Đorđevića dao je ovoj pesmi onu posebnu, pomalo mračnu i setnu emociju koja i danas, decenijama kasnije, izaziva žmarce.

Bajaga je svojevremeno priznao da je legendarni Zdravko Čolić odbio ovu pesmu.

“On je odbio verziju koja je otprilike imala pola ove koju sam snimio još tokom perioda sa Ribljom čorbom. Jednostavno, bila je to neka druga pesma, neki mornari su se spominjali, ne znam čak ni zašto. Onda sam promenio pesmu više puta i došli smo do ove verzije koja je sada. A to retko radim. Stvarno ne menjam, kada je završena više je ne diram, a ova je bila završena jedno tri puta”, dodao je Bajaga.

Azra - "A šta da radim"

Kultna numera "A šta da radim" izvorno je autorsko delo Branimira Džonija Štulića i njegove legendarne Azre.

Iako je pesma ostala upamćena kao jedan od stubova jugoslovenskog Novog talasa, mlađe generacije je često vezuju za Dejana Cukića. On je sa svojim Spori ritam bendom 1990. godine snimio čuvenu obradu za album "Zajedno", donoseći pesmi nešto mekši, pop-rok prizvuk i potpuno drugačiju vokalnu energiju.

Ipak, originalni potpis i vanvremenski stihovi pripadaju isključivo Štuliću.

Parni valjak - "Jesen u meni"

Kultna balada Parnog valjka "Jesen u meni" izašla je 1987. godine na njihovom čuvenom albumu "Anđeli se dosađuju?" i odmah je postala ogroman hit širom bivše Juge.

Ono što ovu pesmu izdvaja jeste njena neverovatna, iskrena emocija. Tekst koji je napisao Husa je pravo remek-delo, ovde jesen nije samo godišnje doba, već stanje duše, slika prolaznosti i one prave, neprežaljene ljubavi.

"Mogao bih svašta pričati o tom procesu nastajanja. Recimo "Jesen u meni", tačno se sećam trenutka kada sam tu pesmu napisao. Imao sam nekakav mali studio doma, i onda bih po noći, kada bi klinci bili u krevetu, u dnevnom boravku sam imao neki deo pregrađen, skromno totalno, nešto sam pipao i jednostavno je krenula i izašla je pesma, imao sam snimljen demo, gitaru, bas sam metn'o, ritam mašina je radila. Jednostavno se desilo."

Ipak, pesma ne bi bila ovoliko velika da je nije otpevao neponovljivi Aki Rahimovski. Njegov glas, koji u jednom momentu zvuči kao šapat, a u sledećem puca od bola, dao je ovoj baladi dušu. Kada Aki otpeva one čuvene stihove, nemoguće je ne naježiti se.