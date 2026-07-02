Nakon 8 godina pukla ljubav sa ljepoticom iz Dominikane.
Nekadašnji maneken Vlada Vuksanović razvodi se od supruge Dahiane, kako pišu domaći mediji. Par je zajedno od 2018. godine i imaju dvoje djece, a vijest o njihovom rastanku je sve zatekla.
Dahiana se iz Dominikanske Republike preselila u Srbiju zbog ljubavi sa Vladom, a sada su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije zbog ozbiljnih nesuglasica.
Kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi. Ipak, ljudi bliski paru ne isključuju da može doći do pomirenja, piše "Hello.rs".
Zbog njega se preselila
Dahiana je inače iz Dominikanske Republike, a zbog ljubavi se preselila u Srbiju, iako joj to nije bilo nimalo lako.
Pogledajte njene slike:
Razvodi se Vlada Vuksanović! Bivši Nataše Bekvalac riješio da stavi tačku nakon 8 godina braka sa pravom bombom
Par je započeo vezu 2018. godine nakon Vladinog raskida vjeridbe sa pjevačicom Natašom Bekvalac.
(Hello.rs / MONDO)