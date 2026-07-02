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Razvodi se Vlada Vuksanović! Bivši Nataše Bekvalac riješio da stavi tačku nakon 8 godina braka sa pravom bombom

Razvodi se Vlada Vuksanović! Bivši Nataše Bekvalac riješio da stavi tačku nakon 8 godina braka sa pravom bombom

Autor Marina Cvetković
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Nakon 8 godina pukla ljubav sa ljepoticom iz Dominikane.

Razvodi se Vlada Vuksanović! Bivši Nataše Bekvalac riješio da stavi tačku nakon 8 godina braka sa pravom bombom Izvor: Instagram printscreen / vladavuks

Nekadašnji maneken Vlada Vuksanović razvodi se od supruge Dahiane, kako pišu domaći mediji. Par je zajedno od 2018. godine i imaju dvoje djece, a vijest o njihovom rastanku je sve zatekla.

Dahiana se iz Dominikanske Republike preselila u Srbiju zbog ljubavi sa Vladom, a sada su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije zbog ozbiljnih nesuglasica.

Kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi. Ipak, ljudi bliski paru ne isključuju da može doći do pomirenja, piše "Hello.rs".

Zbog njega se preselila

Dahiana je inače iz Dominikanske Republike, a zbog ljubavi se preselila u Srbiju, iako joj to nije bilo nimalo lako.

Pogledajte njene slike:

Par je započeo vezu 2018. godine nakon Vladinog raskida vjeridbe sa pjevačicom Natašom Bekvalac.

(Hello.rs / MONDO)  

Tagovi

vlada vuksanović razvod

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