Glumac Predrag Miki Manojlović ispričao je anegdotu vezanu za saradnju sa legendarnom Oliverom Marković.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Miki Manojlović gostovao je u emisiji "Za stolom sa Apostolom" u kojoj je pričao o brojnim anegdotama iz svoje višedecenijske karijere, i na pitanje voditelja da li je ikada slučajno dobio udarac na snimanju, kao iz topa odgovorio da jeste.

"Olivera Marković me je udarila na sceni kada smo izvodili pozorišni komad 'Smrt trgovačkog putnika'. Igrala je moju majku", počeo je glumac i nastavio:

"Scenografija za predstavu je bila malo pod nagibom, a ona je u jednoj od scena morala da mi udari šamar. Olivera je bila malo nabijena, imala je tešku ruku", prisetio se on.

Vidi opis Miki Manojlović dobio šamar od naše glumice: "Od siline udarca sam završio na podu" (Video) Olivera Marković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/mentonimija Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Angel Comrade Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/YouTube/screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/YouTube/screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/YouTube/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/YouTube/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/YouTube/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/YouTube/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/YouTube/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

"Svom snagom me je udarila desnom rukom u bradu i oborila me je. Od siline udarca i preciznosti udarca Olivere Marković sam pao na pod", dodao je Miki Manojlović.

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