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Zorica ponovo ponižava Viki, i to pred svima: Evo šta joj je izgovorila, umiješao se i on, pa i njega izvrijeđala

Zorica ponovo ponižava Viki, i to pred svima: Evo šta joj je izgovorila, umiješao se i on, pa i njega izvrijeđala

Autor Đorđe Milošević
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Zorica je i ovoga puta bila nemilosrdna prema Viki, ali se trudila i da je ponovo ponizi pred svima.

Zorica ponovo ponižava Viki, i to pred svima Izvor: TikTok/mariposapink111

Strasti između Viki Miljković i Zorice Brunclik u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", se ne smiruju, a iako su mnogi mislili da će nakon povratka folk zvijezde biti drugačije, prevarili su se.

Nedavno je ponovo došlo do vrijeđanja Miljkovićeve od strane Zorice, a pale su i teške reči.

"Neću da se svađam sa tobom, ispod mog nivoa si", rekla je Brunclikova koleginici, a nakon prepirke sa koleginicom, umiješao se i Desingerica, pa je i njega izvrijeđala.

"Ti budalo ćuti", rekla je Zorica, te su mnogi na mrežama osudili ovakvo njeno ponašanje, s obzirom da, kako i sama kaže "može majka da im bude".

Podsjetimo, na jednom od poslednjih snimanja "Pinkovih Zvezda" desio se ogroman skandal. Miroljub Aranđelović Kemiš je pljunuo Viki Miljković, a sve je započelo svađom oko kandidata.

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Tagovi

zorica brunclik Viki Miljković

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