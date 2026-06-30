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Preminuo glumac iz "Harija Potera": Fanovi će ga pamtiti po ulozi starog, mračnog čarobnjaka

Preminuo glumac iz "Harija Potera": Fanovi će ga pamtiti po ulozi starog, mračnog čarobnjaka

Autor Marina Cvetković
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Zvijezda serije "Coronation Street" i filmova o "Hariju Poteru" i filmu "Indijana Džons" preminula je u 82. godini, saopšteno je javnosti.

Preminuo glumac iz "Harija Potera": Fanovi će ga pamtiti po ulozi starog, mračnog čarobnjaka Izvor: Youtube prinstcreen

Engleski glumac Majkl Bern, koji je tumačio lik starog mračnog čarobnjaka Gelerta Grindelvalda u filmu "Hari Poter i relikvije Smrti: Prvi dio", preminuo je u 82. godini života. Kolege i obožavaoci opraštaju od glumca i odaju mu počast.

Iza sebe je ostavio bivšu suprugu Kerol, koja je brinula o njemu pred kraj njegovog života. Zajedno su imali dvije ćerke, Taru i Brajoni, kao i troje unučadi: Toma, Kloi i Džasmin.

Rođen u Hempstedu u Londonu, Majkl je započeo svoju karijeru na pozorišnim daskama šezdesetih godina prošlog vijeka.

Nastupao je pored kolega glumaca kao što su Megi Smit i Robert Stivens u Šeferovom komadu "Kraljevski lov na sunce" (The Royal Hunt of the Sun) i Pinerovom "Trelauni iz Velsa" (Trelawny of the Wells). Majkl se kasnije pojavio u seriji "Kori" (Corrie) 2008. i 2010. godine u ulozi Teda Pejdža – Gejlinog odsutnog oca i bivšeg ljubavnika Odri Roberts.

Tagovi

Majkl Bern preminuo Hari Poter

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