"Braji sam platila pjesmu 5.500 eura, a on je prodao Radi": Pjevačica tvrdi da ju je poznati kompozitor prevario

Pjevačica Ivana Šašić javno je ispričala neprijatno iskustvo sa estrade, tvrdeći da je ostala uskraćena za pjesmu koju je, kako kaže, uredno platila i dogovorila.

Izvor: MONDO

Pjevačica navodi da je numera "Nikada više", koju danas izvodi Rada Manojlović, prvobitno bila namijenjena njoj, ali da do konačne realizacije tog dogovora nikada nije došlo.

Kako Ivana Šašić tvrdi, još 2007. godine sklopila je dogovor sa poznatim autorom Draganom Brajovićem Brajom za tri pjesme, što ju je koštalo oko 5.500 eura.

Nakon što je dobila demo snimak, Ivana je u međuvremenu ostala u drugom stanju.

"Platila sam pjesmu koja je otišla drugome. Dogovor je bio da uzmem neke tri pjesme i dala sam oko 5.500 eura što je bilo jedna pjesma. To je bilo 2007. godine. Braja mi je poslao pjesmu, imam još uvijek demo snimak te pjesme, u međuvremenu ostanem u drugom stanju. Nakon toga, bila sam u Beču, gledam TV i vidim Radu Manojlović i moja pjesma "Nikada više". Gledam i ne vjerujem šta mi se desilo. Niti me je obavijestio, niti mi je rekao. Da ja nisam dala nova, pa OK, a ja sam dala 5.000 eura. Ali, pojeo vuk magarca" ispričala je Ivana Šašić u emisiji "Pretres" i istakla da nije tražila novac natrag:

"Nisam tražila da mi vrati novac, nisam se čula ni sa Radom, ona je tada bila klinka. Braja je tu kriv."

Danas odlično zarađuje

Inače, Ivana je nedavno govorila o svom životu, te je rekla da danas odlično zarađuje, te joj promocija u okviru rijaliti programa nikako nije potrebna, te i da tome nema namjeru da se vraća, piše Blic.

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(Blic / MONDO)